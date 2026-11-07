Luis Javier Suárez llega fino a la Selección Colombia; vea su golazo con Sporting Lisboa

Luis Javier Suárez no para de anotar con Sporting Lisboa. A pesar de haber tenido un discreto arranque de temporada, donde incluso recibió algunas críticas, se puso en sintonía y retomó su alto nivel. Prueba de ello fue lo hecho este sábado 7 de noviembre, en el marco del partido contra Moreirense, por la fecha 11 de la Liga de Portugal.

Cuando el partido parecía quedar en empate, por lo cerrado y trabado del desarrollo, el delantero se animó por la banda y se inventó una excelente jugada individual. Perfilado, sacó un zurdazo para inflar las redes y abrir el marcador. De esa manera, llegó a 13 anotaciones en 15 encuentros disputados con la camiseta del club luso.

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Vea el gol de Luis Javier Suárez con Sporting Lisboa vs Moreirense

¡GOLAZO DE LUIS SUÁREZ PARA ABRIR EL MARCADOR!



El colombiano enganchó hacia afuera y anotó el 1-0 de Sporting CP contra Moreirense.#LigaDePortugalEnDSPORTS pic.twitter.com/PVwjwNj7Tm — DSPORTS (@DSports) November 7, 2026