Síguenos en:
Tendencias:
CRISTIANO RONALDO
DAVID OSPINA
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Javier Suárez llega fino a la Selección Colombia; vea su golazo con Sporting Lisboa

Luis Javier Suárez llega fino a la Selección Colombia; vea su golazo con Sporting Lisboa

En un partido complicado y cerrado contra Moreirense, el delantero colombiano, Luis Javier Suárez, se inventó una excelente jugada individual para abrir el marcador.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 7 de nov, 2026
Comparta en:
Luis Javier Suárez celebra un gol con Sporting Lisboa en duelo contra Lens por la Champions League.
Luis Javier Suárez celebra un gol con Sporting Lisboa en duelo contra Lens por la Champions League.
Foto: AFP

Luis Javier Suárez no para de anotar con Sporting Lisboa. A pesar de haber tenido un discreto arranque de temporada, donde incluso recibió algunas críticas, se puso en sintonía y retomó su alto nivel. Prueba de ello fue lo hecho este sábado 7 de noviembre, en el marco del partido contra Moreirense, por la fecha 11 de la Liga de Portugal.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

Cuando el partido parecía quedar en empate, por lo cerrado y trabado del desarrollo, el delantero se animó por la banda y se inventó una excelente jugada individual. Perfilado, sacó un zurdazo para inflar las redes y abrir el marcador. De esa manera, llegó a 13 anotaciones en 15 encuentros disputados con la camiseta del club luso.

Publicidad

Últimas noticias

Luis Javier Suárez, delantero colombiano, celebra un gol con Sporting Lisboa en la Liga de Portugal
Colombianos en el exterior

Luis Javier Suárez, con un golazo, le dio el triunfo 1-0 a Sporting Lisboa sobre Moreirense

Luis Javier Suárez, atacante colombiano de Sporting Lisboa, presente en un homenaje a Cristiano Ronaldo
Colombianos en el exterior

Luis Javier Suárez, testigo de un emotivo homenaje de Sporting Lisboa a Cristiano Ronaldo

Vea el gol de Luis Javier Suárez con Sporting Lisboa vs Moreirense

Publicidad

Luis Javier Suárez con Sporting Lisboa en duelo frente al Shakhtar Donetsk por la Champions League.
Colombianos en el exterior

Sporting de Lisboa, con Luis Javier Suárez, venció 0-1 al Shakhtar Donetsk en la Champions League

Luis Javier Suárez Sporting Lisboa
Colombianos en el exterior

Luis Javier Suárez y una noticia que impacta en Sporting Lisboa; revelado nombre del nuevo técnico

Luis Javier Suárez Sporting Lisboa
Colombianos en el exterior

Luis Javier Suárez recibió inesperada noticia en Sporting de Lisboa; ¡baldado de agua fría!

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Luis Javier Suárez

Sporting de Lisboa

Publicidad

Publicidad

Publicidad