Así quedó la tabla de posiciones de la Liga de España, tras Valencia 0-3 Real Madrid

El Real Madrid ganó 3-0 en el campo del Valencia este sábado en la duodécima fecha de Laliga, marcada por los homenajes al delantero del Tenerife Jesús de Miguel, fallecido el martes pasado.

Los goles de Federico Valverde (28'), Arda Güler (36') y Kylian Mbappé (75') auparon a los blancos provisionalmente a la segunda posición de la clasificación liguera, empatados a 30 puntos con el líder Barcelona.

Publicidad

Los 'azulgranas' visitan este domingo al Atlético de Madrid (3º) en un duelo por la punta de la tabla clasificatoria.

Publicidad

Al igual que en el resto de encuentros del día, los jugadores salieron al campo de Mestalla con camisetas en las que se podía leer "Siempre en nuestro recuerdo" con el '9' que portaba el jugador del Tenerife.



Una ofrenda floral junto a un minuto de silencio al inicio y otro de aplausos en el minuto '9' completaron el homenaje al jugador fallecido tras un golpe en un partido de la Segunda División española.

Tabla de posiciones de la Liga de España, tras Valencia 0-3 Real Madrid:

