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Gol Caracol  / Así quedó la tabla de posiciones de la Liga de España, tras Valencia 0-3 Real Madrid

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga de España, tras Valencia 0-3 Real Madrid

Este sábado, el Real Madrid sumó tres puntos valiosos en su visita a Mestalla para enfrentar al Valencia. El partido fue válido por la jornada número doce de la Liga de España.

Por: AFP
Actualizado: 7 de nov, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Real Madrid le ganó al Valencia en la Liga de España.
Real Madrid le ganó al Valencia en la Liga de España.
Foto: AFP

El Real Madrid ganó 3-0 en el campo del Valencia este sábado en la duodécima fecha de Laliga, marcada por los homenajes al delantero del Tenerife Jesús de Miguel, fallecido el martes pasado.

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Los goles de Federico Valverde (28'), Arda Güler (36') y Kylian Mbappé (75') auparon a los blancos provisionalmente a la segunda posición de la clasificación liguera, empatados a 30 puntos con el líder Barcelona.

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Los 'azulgranas' visitan este domingo al Atlético de Madrid (3º) en un duelo por la punta de la tabla clasificatoria.

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Al igual que en el resto de encuentros del día, los jugadores salieron al campo de Mestalla con camisetas en las que se podía leer "Siempre en nuestro recuerdo" con el '9' que portaba el jugador del Tenerife.

Una ofrenda floral junto a un minuto de silencio al inicio y otro de aplausos en el minuto '9' completaron el homenaje al jugador fallecido tras un golpe en un partido de la Segunda División española.

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Tabla de posiciones de la Liga de España, tras Valencia 0-3 Real Madrid:

PosicionesEquipoPJGEPGFGCDGPuntos
1Barcelona11100146123430
2Real Madrid12100231102130
3Atlético Madrid119112281428
4Real Betis117221815323
5Real Sociedad116142020019
6Sevilla125341719-218
7Athletic114431511416
8Deportivo123631514115
9Racing de Sa...124261730-1314
10Alavés123451517-213
11Villarreal113351515012
12Celta de Vigo112631010012
13RCD Espanyol123361314-112
14Rayo Vallecano103341520-512
15Getafe11335816-812
16Osasuna123361223-1112
17Elche C. F.112451418-410
18Levante112451621-510
19Valencia C. F.12237820-129
20Málaga12057923-145
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