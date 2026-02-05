Richard Páez regresa al fútbol colombiano, tras 14 años; "bienvenido profesor al club"

La Liga BetPlay I-2026 recién va en la cuarta jornada y ya ha habido cambios de entrenadores. En esta ocasión, el Cúcuta Deportivo anunció el reemplazo de Nelson Flórez, quien no continuará en el cargo, luego de firmar dos empates y dos derrotas. Quien tomará las riendas de la institución será el venezolano, de 72 años, Richard Páez.

"Experiencia, ganador y viene con toda. Bienvenido profesor al 'rojinegro'", publicó el equipo en un posteo que fue realizado en sus redes sociales, acompañado de un video con algunas de las declaraciones más icónicas del estratega. "Lo importante es ganar, eso es indiscutible", fue una de las frases que rescataron del director técnico.

"Algunos dicen 'como sea', a nosotros nos gusta demostrar un nivel asociativo, proactivo, con identidad propia, autonomía y la confianza necesaria de ir a buscar los partidos con esa tendencia y personalidad que se contagie dentro de los jugadores", fue otro de los mensajes que resaltaron de Richard Páez, que dijo en el pasado.

Comunicado oficial 🚨♥️🖤 pic.twitter.com/4aDNQQNELq — Cúcuta Deportivo FC (@Cucutaoficial) February 5, 2026

"Informamos a los hinchas, periodistas, medios de comunicación y opinión pública que el Doctor Richard Páez es el nuevo técnico. Allí, estará acompañado por Jorge Durán, quien oficiará como asistente técnico, y el profesor, Fernando Amoroso, como preparador físico. Les deseamos lo mejor en los objetivos trazados", sentenciaron.



Experiencia, ganador y viene con toda. ♥️🖤



Bienvenido profesor, al Rojinegro. #SiempreDePrimer🅰️ pic.twitter.com/zwNaFQE0MO — Cúcuta Deportivo FC (@Cucutaoficial) February 5, 2026

Esta será la segunda experiencia del venezolano en el fútbol colombiano. Recordemos que estuvo al frente de Millonarios, entre 2010 y 2012, dirigiendo 80 partidos, de los cuales ganó 29, empató 21 y perdió 30. Eso sí, no se fue con las manos vacías, ya que se coronó campeón de la Copa Colombia 2011, tras vencer a Boyacá Chicó.

Richard Páez, entrenador venezolano, dirigió a Millonarios entre 2010 y 2012 AFP

De igual manera, en su hoja de vida figura que dirigió a Universidad de Los Andes, Deportivo Táchira, Venezuela Sub-20 y mayores, Estudiantes de Mérida, Alianza Lima, Mineros de Guayana y Deportivo Cuenca. Ahora, espera dejar su huella en Cúcuta Deportivo, recién ascendido y que tiene como objetivo principal mantener la categoría.