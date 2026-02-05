Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Richard Páez regresa al fútbol colombiano, tras 14 años; "bienvenido profesor al club"

Richard Páez regresa al fútbol colombiano, tras 14 años; "bienvenido profesor al club"

El único equipo que había dirigido en la Liga BetPlay había sido Millonarios, entre 2010 y 2012, pero ahora Richard Páez tendrá otra experiencia en el país 'cafetero'.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 5 de feb, 2026
Comparta en:
Richard Páez, entrenador venezolano, fue confirmado como técnico del Cúcuta Deportivo para el 2026
Richard Páez, entrenador venezolano, fue confirmado como técnico del Cúcuta Deportivo para el 2026
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad