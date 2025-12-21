Andrés Gómez y una asistencia precisa en final Copa de Brasil, Vasco da Gama vs Corinthians

Publicidad
Vasco da Gama jugó este domingo la final de vuelta de la Copa de Brasil contra Corinthians y en el primer tiempo hubo dos goles, uno para cada bando, pero para el equipo de Río de Janeiro hubo participación del colombiano Andrés Gómez.
El habilidoso extremo exMillonarios complicó a la defensa del 'timao' cuando iban perdiendo 1-0, pero con su velocidad y regate logró dar una gran asistencia al minuto 41, arrancando desde la banda izquierda.
Andrés Gómez eludió a un defensor del Coritnhians, se hizo el espacio y con técnica y precisión puso la pelota en el segundo palo, donde entraba Nuno Moreira, quien de cabeza empató 1-1 el compromiso en el estadio Maracaná.
Así fue la asistencia de Andrés Gómez en final Copa de Brasil, Vasco da Gama vs Corinthians:
¡LO EMPATÓ VASCO DA GAMA!— DSPORTS (@DSports) December 21, 2025
Centro al área para el cabezazo de Nuno Moreira, quien marcó el 1-1 contra Corinthians.#CopaDeBrasilEnDSPORTS pic.twitter.com/2BiqyOQ93e
