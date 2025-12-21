Síguenos en:
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Andrés Gómez y una asistencia precisa en final Copa de Brasil, Vasco da Gama vs Corinthians

Andrés Gómez y una asistencia precisa en final Copa de Brasil, Vasco da Gama vs Corinthians

El colombiano Andrés Gómez hizo una jugadota y se la dejó servida a Nuno Moreira, para el empate 1-1 de Vasco frente a Corinthians, en el estadio Maracaná.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 21 de dic, 2025
