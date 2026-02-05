Buenas noticias para Néstor Lorenzo, pensando en el Mundial 2026; ¡ya es confirmado!

Desde territorio brasileño llegan reveladoras informaciones de uno de los jugadores de Selección Colombia, que implica una buena noticia para Néstor Lorenzo, pensando en la Copa del Mundo 2026.

Se trata de Luis Sinisterra, quien llevaba varias semanas fuera de los terrenos de juego por unos problemas físicos. No obstante, parece ser que su regreso estaría muy cerca y en Cruzeiro lo esperan con ansias.

“El refuerzo de Cruzeiro, Sinisterra, de 16 millones de reales; está completando los entrenamientos de pretemporada y espera su debut con Tite”, dijo el titular de ‘Globo Esporte’, en donde dieron importantes actualizaciones del estado del futbolista colombiano.

Cabe destacar que “Sinisterra habría sufrido un edema muscular en el muslo izquierdo contra el Corinthians el 14 de diciembre, al final de la temporada pasada. Incluso antes de esta situación, el Cruzeiro ya había planificado entrenamientos especiales con el delantero al inicio de esta temporada, con el objetivo de reducir sus problemas físicos”.



Luis Sinisterra en acción de juego con Cruzeiro. Getty

No obstante, tras varias semanas de recuperación y descanso, ahora Sinisterra se integró de nuevo a los entrenamientos del conjunto brasileño. Eso sí, esperando a que se ponga a tono físicamente, hasta que Tite considere que puede volver a sumar minutos en el terreno de juego.

Ahora, es importante aclarar que, frente a la preocupación por el estado físico de Luis; en el cuadro azul tomaron importante decisión, que involucra a otro colombiano; esto, así como lo informaron en el mismo medio brasileño, mencionado anteriormente.

“Debido a la preocupación por la recuperación física de Sinisterra, Cruzeiro no realizó ningún movimiento de mercado en busca de extremos durante este mercado de fichajes. Néiser Villarreal, quien llegó procedente de Millonarios, puede jugar en esa posición, pero destacó en la selección colombiana como delantero centro”, citó ‘Globo Esporte’.