A Yaser Asprilla y Dávinson Sánchez les llegó una nueva joya a Galatasaray; "estoy feliz"

El centrocampista de Guinea-Bisáu, Renato Nhaga, hasta ahora jugador del Casa Pía portugués, llegó a Estambul para fichar por el Galatasaray, el club más exitoso de Turquía.

"Estoy muy feliz de estar aquí. Vamos, Galatasaray", dijo el futbolista, de 18 años, a la prensa que lo esperaba a la salida del aeropuerto Atatürk de Estambul, según recoge la agencia turca Anadolu.

El club aún no ha emitido ningún comunicado respecto a este aparente nuevo fichaje, pero el diario turco Hürriyet asegura que ha pagado siete millones de euros al Casa Pía por el futbolista y que le propondrá un contrato de cuatro años y medio.

Nhaga, que ha marcado dos goles y dado una asistencia en los 21 partidos que ha jugado en el Casa Pía, tendrá que pasar un reconocimiento médico antes de que se formalice el acuerdo.



El probable fichaje ha causado revuelo en las redes sociales turcas, ya que la hinchada del Trabzonspor asegura que fueron los ojeadores de este club quienes primero se interesaron por el joven.

Según esta versión, recogida por la prensa deportiva turca, el Trabzonspor ya estaba preparando el fichaje cuando el Galatasaray intervino con una oferta más generosa.

El Trabzonspor ocupa actualmente la tercera posición en la primera división, siete puntos por detrás del Galatasaray y cuatro por detrás del Fenerbahçe.