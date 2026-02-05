Síguenos en:
Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Colombianos en el exterior  / A Yaser Asprilla y Dávinson Sánchez les llegó una nueva joya a Galatasaray; "estoy feliz"

A Yaser Asprilla y Dávinson Sánchez les llegó una nueva joya a Galatasaray; "estoy feliz"

El mercado de pases sigue dando noticias y Yaser Asprilla no fue la única cara nueva que llegó al club turco, ya que contrató a un futbolista, de 18 años.

Por: EFE
Actualizado: 5 de feb, 2026
Así felicitaron a Yaser Aspilla, tras su primer partido con Galatasaray
Getty Images

