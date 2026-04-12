Andrés Gómez y la orden del DT de Vasco da Gama más allá de su gol; "no pueden estar quietos"

Vasco da Gama se confió y no pasó del empate 1-1 con el modesto Remo, en la tarde de sábado en partido del Brasileirao, en el que casualmente el gol del equipo de Río de Janeiro fue del atacante colombiano Carlos Andrés Gómez.

El joven y habilidoso futbolista de nuestro país es titular inamovible y pieza importante del técnico Renato Gaucho, pero a pesar de su calidad en el frente de ataque, sus malas decisiones a la hora de definir es algo que ha sido cuestionado, aunque ya respondió anotando de gran manera.

Renato Gaucho y el mensaje a Carlos Andrés Gómez

A pesar del gol del colombiano, el Vasco da Gama empató y los ánimos en la rueda de prensa no fueron los mejores, por lo que aunque el DT estaba feliz por la actuación del ex Millonarios, no dudó en contar lo que viene trabajando en el día a día y que hizo que llegara su anotación.



“No fue (petición de Renato), él (Andrés) sabe que tiene que hacer ese movimiento. En el momento en que un compañero está haciendo una jugada en el área de otro compañero, tiene que ir al otro lado”, comenzó explicando Gaucho en la conferencia, agregando que “Thiago estaba en su área y tenía que atacar el área. Los jugadores no pueden quedarse quietos, tienen que moverse. No importa quién esté haciendo la jugada, quien no esté participando tiene que atacar el área”, dejando claro que es algo estudiado en los entrenamientos.

Carlos Andrés Gómez, colombiano en el Vasco da Gama - Foto: Vasco da Gama Oficial

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A pesar de eso, el DT de Vasco da Gama se mostró alegre por Gómez, aseverando que “marcó el primer gol, y fue un golazo, y eso es lo que queremos”, dejando el mensaje de que esperan que siga por esa senda y pueda conseguir más tantos en la temporada, una cuenta pendiente a pesar de su gran momento individual y siendo un futbolista desequilibrante.

Lo cierto es que el chocoano, de 23 años, busca seguir por esta buena senda en el Brasileirao para seguir recibiendo el llamado del técnico Néstor Lorenzo, quien lo viene convocando a la Selección Colombia y hasta sumó minutos en los recientes encuentros preparatorios frente a Francia y Croacia, a la espera de si logrará entrar en la lista definitiva para el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.