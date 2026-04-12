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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Andrés Gómez y la orden del DT de Vasco da Gama más allá de su gol; "no pueden estar quietos"

Andrés Gómez y la orden del DT de Vasco da Gama más allá de su gol; "no pueden estar quietos"

El habilidoso futbolista de la Selección Colombia, Andrés Gómez, anotó un golazo en el empate de su equipo en el Brasileirao, pero su entrenador dejó un claro mensaje.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 12 de abr, 2026
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Andrés Gómez Vasco da Gama
Andrés Gómez, futbolista colombiano en Vasco da Gama
Getty Images

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