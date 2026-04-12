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Gol Caracol  / Equipo de Bundesliga presentó a su nueva entrenadora, Marie-Louise Eta; hecho histórico en Europa

Equipo de Bundesliga presentó a su nueva entrenadora, Marie-Louise Eta; hecho histórico en Europa

Este domingo se hizo la oficialización de la llegada de la nueva DT del Union Berlín masculino, que la convierte en la primera mujer en un club de las principales ligas europeas.

Por: AFP
Actualizado: 12 de abr, 2026
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Marie-Louise Eta Union Berlín
Marie-Louise Eta, nueva entrenadora del Union Berlín de Alemania - Foto:
Union Berlín Oficial

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