Equipo de Bundesliga presentó a su nueva entrenadora, Marie-Louise Eta; hecho histórico en Europa

El Union Berlín nombró a Marie-Louise Eta como entrenadora, que se convierte así en la primera mujer en dirigir a un equipo de la Bundesliga y también la primera DT de un club de la máxima división de una de las principales liga europeas.

Tras perder el sábado 3-1 en la cancha del colista Heidenheim, el Union Berlin cesó a Steffen Baumgart como técnico y anunció la contratación de Eta, que a sus 34 años formaba parte del cuerpo técnico de Baumgart, y que asume el cargo hasta el final de la temporada.

El club de la capital alemana sólo ha ganado dos partidos desde Navidad y se encuentra sólo siete puntos por encima de la plaza de promoción al descenso.

Como jugadora del Turbine Potsdam, Eta ganó la Liga de Campeones en 2010, además de tres títulos de la Bundesliga.



Hasta ahora ejercía como entrenadora del equipo femenino sub 19 y la semana pasada el club berlinés anunció que se haría cargo del primer equipo femenino a partir de la próxima temporada.

Marie-Louise Eta, nueva DT del Union Berlín masculino - Foto: AFP

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Si bien ya han habido mujeres que han entrenado a equipos masculinos, Eta es la primera mujer que se hace cargo de un equipo masculino de la máxima categoría en uno de las grandes campeonatos de Europa.

Antes que Eta lo hicieron en el Ingolstadt FC (tercera división alemana) la entrenadora Sabrina Wittmann y la francesa Corinne Diacre dirigió al Clermont de 2014 a 2017 en la Ligue 2.

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Eta se estrenará en el banquillo berlinés el próximo fin de semana contra el Wolfsburgo en un partido decisivo en la lucha por la permanencia en la Bundesliga.