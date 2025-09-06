Apareció video de Jhon Durán en Turquía; así usa su tiempo libre estando en Fenerbahçe

Jhon Durán fue una de las ausencias en la convocatoria de la Selección Colombia para los partidos contra Bolivia y Venezuela, en las últimas dos fechas de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de 2026, todo por una lesión en partido con el Fenerbahçe, que lo llevó a no tener el llamado del técnico Néstor Lorenzo.

Y a pesar de algunas especulaciones, rumores y más, desde el cuerpo técnico de la 'tricolor' señalaron que no fue por su rendimiento o algo más, sino por las molestias que tiene el joven delantero antioqueño.



Jhon Durán aprovecha su tiempo libre en Turquía

En las últimas horas se conoció un video de Jhon Durán aprovechando sus días libres mientras no está con Selección Colombia y no está en entrenamiento con el Fenerbahçe, dejando ver que está buscando recuperarse y estar en óptimas condiciones.

A través de las redes sociales de su representante, Jhonatan Herrera, se dio a conocer la manera en la que el delantero paisa trabaja en su tiempo libre, con un entrenador personal.

“En sus días libres no para", fueron las palabras con las que el agente de Jhon Durán acompañó uno de los videos en los que se ve al colombiano trabajando a tope para recuperarse de la lesión que sufrió en el pasado duelo del Fenerbahçe contra Benfica, en los play offs de la Champions League.

Jhon Duran, izinli olmasına rağmen bireysel olarak çalışmalarını sürdürüyor pic.twitter.com/leT6QzMIXB — Özlenen Fener (@ozlenenfener) September 6, 2025

Por su parte, en Turquía dieron nueva información y más detalles de qué es lo que está pasando con el delantero colombiano, quien fue baja en el reciente partido del Fenerbahçe y que también lo dejó afuera de la Selección Colombia.

El periodista Gurkan Ak a través de su cuenta de 'X' señaló que "el tratamiento de Jhon Durán continúa. El objetivo del equipo médico es que esté listo para el partido contra el Trabzonspor. Sin embargo, si el dolor en su pie derecho no remite, no se correrá ningún riesgo", pero también explicando que hay una opción de tener que pasar por el quirófano, pero que no es algo obligatorio ya que "se está planificando la cirugía en consulta con el jugador. Pero no es necesaria una cirugía por el momento".

🟡🔵Jhon Duran'ın tedavisi sürüyor. Sağlık heyetinin hedefi oyuncuyu Trabzonspor maçına yetiştirmek. Ancak sağ ayağındaki ağrılar geçmezse risk alınmayacak. Oyuncuyla da istişare edilerek planlama yapılıyor. Şu an ameliyat gerektirecek bir durum yok. pic.twitter.com/Qj5naWj9lM — Gürkan Ak (@GurkanAk) September 5, 2025

Con ese panorama aún no se sabe el tiempo en el que el antioqueño estará fuera de las canchas, enfocándose principalmente en recuperarse y empezar a sumar su calidad y goles en el Fenerbahçe, club al que llegó en préstamo para la presente temporada, a pesar de pertenecer a Al Nassr, de Arabia Saudita, que había pagado 77 millones de euros por él al Aston Villa, cuando pasaba su mejor momento en el equipo de Inglaterra.