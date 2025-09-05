Amaranto Perea confirmó inconveniente con Jhon Jáder Durán en Selección Colombia: "Eso pasa"

La Selección Colombia se instaló en el Mundial luego de imponerse 3-0 de local sobre Bolivia en la fecha 17 de la Eliminatoria Sudamericana, jornada a la que no fue llamado el delantero Jhon Jáder Durán por aparente lesión.

El jugador había abandonado la última concentración del elenco nacional luego de un supuesto altercado con el entrenador Néstor Lorenzo, lo que fue negado por las partes, pese a que Durán dijo que se iba por un presunto dolor de espalda.

Su salida se dio en Barranquilla después del 2-2 de local contra Paraguay en marzo de 2025 y desde entonces la versión del incidente tomó tanta fuerza que hasta el propio Lorenzo dijo que su mamá le había preguntado si se había “agarrado” con un jugador.

Por ello, ya con la clasificación en el bolsillo y los ánimos más calmados, Luis Amaranto Perea explicó lo que ocurrió en aquella oportunidad.



Amaranto Perea confirmó situación con Jhon Jáder Durán

El ayudante de campo del combinado patrio se refirió al tema en ‘Blog deportivo’, programa de Blu Radio, donde empezó diciendo que el tema se magnificó: “Me sorprende para mal todo lo que se ha comentado en partidos atrás, lo que se ha dicho de peleas. No ha sido así, ha sido extremadamente exagerado y eso me da mucha tristeza porque cualquier futbolista se puede molestar porque sale del campo, pero llegar a decir que hubo lo que hubo me sorprende”.

Y agregó que no hubo agresiones: “Eso no fue verdad. Por el dolor de la derrota estamos exagerando las cosas. Doy fe de que la armonía ha sido extraordinaria, con algunas situaciones pequeñas que son normales dentro de un grupo de trabajo”.

Por ello, el periodista Ricardo Orrego le preguntó si entonces lo de Durán hacía sido una “rabieta”, ante lo cual Perea señaló: “Eso pasa continuamente, quizá por lo que representa Durán parece que todo se exagera”.

Y reiteró: “Es algo normal que suele pasar, pero no pasó de ahí y no hay que explicar nada más. Durán siempre ha sido retador, en el buen sentido”.

Por último, señaló que el más perjudicado con su actuar es el propio futbolista: “Esa imagen que está generando, que no es buena, la puede mejorar, porque él no solamente es buena persona, también es buen jugador. Y si no se entrena bien (como dijo Mourinho) debe ser porque ha tenido muchos problemas musculares, desde Aston Villa le ha pasado, no es por falta de voluntad, yo lo tomo por ese lado”.