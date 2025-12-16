Arquero argentino, de la cuerda del 'Dibu' Martínez, agredió a colombiano en el fútbol español

Real Betis y Rayo Vallecano empataron el lunes anterior 0-0, en compromiso válido por la Liga de España y en un duelo que no tuvo mayor espectáculo. Pero más allá de eso, lo que salió a relucir en las últimas horas fue una actitud retadora y de agresión, de parte del arquero argentino Augusto Batalla al volante colombiano Nelson Deossa.

El guardameta del equipo de las afueras de Madrid le dio un puntapié al nacido en Marmato, en el departamento de Caldas, después de haber recibido una fuerte entrada, cuando quedó tendido en el césped. Al sentir el golpe, Deossa se puso en pie de forma rápida y fue encarar a Batalla. Ahí cruzaron palabras, se encararon, con el exjugador de Huila, Junior y Nacional bastante ofuscado y con su agresor desafiante.

En medio de esa situación, el que también apareció en esa escena fue Juan Camilo 'Cucho' Hernández, quien salió en defensa de Deossa y que le dijo de todo a Batalla.

Nelson Deossa, jugador colombiano al servicio del Real Betis AFP

Al golero del Rayo le mostraron tarjeta amarilla por su comportamiento. El árbitro Ricardo de Burgos recibió protestas de los futbolistas visitantes, en el estadio de Vallecas, sede del compromiso.



🔥 ¡¡QUE PICANTE ESTE ARGENTINA VS. COLOMBIA!! 🔥 En el empate 0-0 entre Rayo Vallecano y Betis por La Liga, Augusto Batalla le dio una patadita a Nelson Deossa, se pusieron cara a cara y el arquero ex-San Lorenzo terminó amonestado...pic.twitter.com/N9W36t0fBf — SportsCenter (@SC_ESPN) December 16, 2025