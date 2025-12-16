Espían a compañero de Luis Díaz en Bayern Múnich; todo por saber su futuro en año del Mundial 2026

El futuro del defensor Dayot Upamecano, hombre clave del esquema de Bayern Múnich y con gran reputación en el fútbol de Europa, parece haber dado un giro definitivo hacia la estabilidad. En medio de rumores que lo situaban fuera de la disciplina bávara en el próximo mercado, un movimiento logístico en las calles de Múnich ha captado la atención de la prensa alemana y de los aficionados: el central francés ha cambiado de residencia, pero sin salir de la ciudad.

Según informó en las últimas horas el diario 'Bild', el pasado sábado se observó una camioneta de mudanzas en el antiguo condominio en el que vivía Upamecano en un exclusivo sector de la ciudad de Múnich. Lo que en otro contexto podría interpretarse como una salida inminente del club, resultó ser un traslado de apenas unos kilómetros hacia Grünwald, el sector lleno de lujos y comodidades donde reside la "colonia" del Bayern, incluyendo a figuras como Joshua Kimmich y su compatriota Michael Olise.

El detalle que más ha ilusionado a la hinchada es el nivel de su nueva vivienda: Upamecano se ha instalado en la casa que anteriormente perteneció a la leyenda del club, Franck Ribéry.

Upamecano no solo es un pilar en la zaga del entrenador Vincent Kompany; su estatus como uno de los mejores defensores del mundo lo conecta con la élite global. Es un nombre familiar para el público sudamericano, especialmente en Colombia, por ser un compañero de élite y referente en la misma liga donde brilla Luis Díaz, uno de los destacados en este semestre de competencias para los bávaros.



Su capacidad para anticipar y su potencia física lo mantienen como un activo invaluable para el Bayern, que busca blindar su defensa de cara a la segunda mitad de la temporada y las fases eliminatorias de la Champions League.

Dayot Upamecano, central del Bayern Múnich Foto: AFP

A pesar de que el jugador y sus representantes han preferido mantener el silencio ante las preguntas de la prensa, los hechos hablan por sí solos. Upamecano habría elegido echar raíces en el "barrio del Bayern", heredando el hogar de un ídolo francés que hizo historia en el Allianz Arena. Todo indica que el "Muro de Évreux" seguirá custodiando la defensa por mucho tiempo más, e incluso pese a los sondeos de clubes como Real Madrid y Liverpool, entre otros.

