Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Espían a compañero de Luis Díaz en Bayern Múnich; todo por saber su futuro en año del Mundial 2026

Espían a compañero de Luis Díaz en Bayern Múnich; todo por saber su futuro en año del Mundial 2026

Gracias a la buena campaña realizada en la Bundesliga y en la Champions League, son varios los jugadores de Bayern Múnich que están en la carpeta de grandes de Europa en el mercado de fichajes.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 16 de dic, 2025
Comparta en:
Bayern Múnich, formado para un partido de Champions League
Bayern Múnich, formado para un partido de Champions League
Foto: AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad