En Real Madrid no creen en partidos fáciles; "no queremos ningún tipo de sorpresa"

Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, dijo que quiere preparar "con seriedad” el partido de este miércoles de dieciseisavos de Copa del Rey ante el Talavera, de Primera RFEF, para evitar cualquier tipo de “sorpresa” en un momento en el que, a pesar de los resultados, siente “confianza constante” de la directiva.

“Siempre sabemos que la Copa es una competición especial. Da la oportunidad de enfrentarte a equipos que nunca te has enfrentado, como el Talavera. Y una competición que da grandes sorpresas, así que vamos con respeto y buena preparación para el partido de mañana”, declaró en rueda de prensa este martes.

“Mentalmente te tienes que preparar porque son situaciones diferentes. Y no queremos ningún tipo de sorpresa. Queremos ser fiables para mañana sacar un equipo competitivo para poder pasar”, señaló.



“Son días en los que hay que preparar el partido táctica, física y mentalmente. Son condiciones un poco diferentes a las que solemos jugar y hay que prepararlo con seriedad, profesionalidad y actitud necesaria”, completó.

Un Xabi Alonso que cogió aire tras vencer 1-2 al Alavés el domingo, después de una racha de dos victorias en ocho partidos, y volvió a mostrar tranquilidad respecto a su puesto de trabajo.

“La situación sigue siendo la misma. Tenemos muy buena comunicación, estamos en esto juntos. Confianza constante, respeto y ambición por querer mejorar. La situación es la misma -de antes del la victoria ante el Alavés-”, dijo.

Una tranquilidad que podría evaporarse con una “sorpresa” en Copa, en un partido en el que piensa “en el mejor equipo posible” y no en situaciones individuales como el poco protagonismo de Endrick en lo que va de temporada o el récord goleador en un año natural de Mbappé, quien suma 56 y tiene a tres el récord del club, establecido por Cristiano Ronaldo en 2013.

Real Madrid superó a Alavés en la Liga de España. AFP

“No ha estado en las conversaciones después del partido de Vitoria. Siempre pensamos en que salga el mejor equipo para partido y ya se verá para los próximos dos”, señaló.

Por otro lado, Xabi habló de su adaptación al banquillo del Real Madrid y en cómo evoluciona su método y las relaciones con los jugadores.

“Nosotros, desde dentro, siempre hemos peleado por los mismos objetivos. Sabemos que hay momentos buenos y otros no tan buenos. Y la unidad es fundamental. Las relaciones se van desarrollando y conociendo mejor. El foco está en lo que viene, en acabar bien antes del parón y siempre con la ambición y exigencia de mejorar lo que estamos haciendo”, explicó.

“El Xabi que llegó en junio, al de ahora, no es el mismo. En cosas que he aprendido y he tenido que ajustar para adaptarme. Y, supongo, que a los jugadores les pasará lo mismo en los entrenamientos, la forma que queremos jugar… es normal. Vamos evolucionando y lo importante es que sea para bien. Llevamos cinco meses y queda camino por desarrollar”, añadió.

Real Madrid, celebrando un gol en la liga de España Foto: AFP

“Como entrenador, gestor… vas aprendiendo de todo. De lo que va bien, de lo que no va tan bien… Estamos en ello. Los jugadores también. Todos queremos. Si somos mejor equipo en marzo que ahora será una buena noticia. Van a haber fases esta temporada”, continuó.

Además, ensalzó a un Rodrygo Goes que, tras 32 partidos consecutivos sin marcar, suma dos encuentros marcando; el último, para dar la victoria al Real Madrid en su visita al Alavés.

“Ha sido una muy buena noticia en los dos últimos partidos, por los goles y el rol que está jugando como cuatro centrocampista y tercer delantero. Jugando en posiciones un poco indetectables. Nos da equilibrio defensivo, que es muy importante, y se completa con los goles y la calidad que ha tenido siempre”, ponderó.