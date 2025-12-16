Síguenos en:
Gol Caracol  / PSG vs. Flamengo: hora, fecha y dónde ver EN VIVO por TV la final de la Copa Intercontinental

PSG vs. Flamengo: hora, fecha y dónde ver EN VIVO por TV la final de la Copa Intercontinental

Flamengo, que tiene en sus filas a Jorge Carrascal, desafiará al vigente campeón de la Champions League en lo que será la final de la Copa Intercontinental. ¡No se lo pierda!

Por: EFE
Actualizado: 16 de dic, 2025
Editado por: Gol Caracol
PSG y Flamengo jugarán la final de la Copa Intercontinental 2025.
PSG y Flamengo jugarán la final de la Copa Intercontinental 2025.
Fotos: AFP

