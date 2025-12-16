Insólito: Junior, incluido en bombos de la Copa Libertadores 2026 sin haber clasificado

Junior de Barranquilla debe quedar campeón de la Liga Betplay 2025-II para disputar la Copa Libertadores 2026, y aunque se impuso 3-0 en el partido de ida de la final sobre Deportes Tolima, antes del duelo de vuelta su nombre fue inscrito en el certamen suramericano.

Lo particular fue que la escuadra rojiblanca apareció junto a otros 8 elencos en el segundo bombo de los 4 con los que se va a efectuar el sorteo de grupos.

Sin embargo, ese listado no fue emitido por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), ente organizador de la competición, lo difundieron diferentes medios de comunicación, principalmente de Argentina.

De hecho, lo único que publicó Conmebol fue el escalafón de clubes, que servirá para el sorteo en cuestión, pues si Junior pierde la definición por la estrella de fin de año, irá a Copa Sudamericana.



Es más, hasta antes del encuentro de vuelta de la final, los únicos clasificados a Libertadores por Colombia eran Independiente Santa Fe, como campeón del primer semestre, y Deportes Tolima, como líder inalcanzable de la reclasificación anual.

Al parecer, los supuestos bombos fueron armados teniendo en cuenta la amplia ventaja de los ‘curramberos’, pero sin considerar que aún había un compromiso por disputar.

⭐️📊 ¡Actualizado! Los 3️⃣0️⃣ mejores del Ranking de Clubes de la CONMEBOL 2026.#GloriaEterna pic.twitter.com/kOlOWFpAOl — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) December 15, 2025

Por ahora, lo único confirmado es que el sorteo de las fases previas se llevará cabo el jueves 18 de diciembre.



Bombos de la Copa Libertadores 2026, según medios

Acá, el listado difundido en algunos diarios, pero no por Conmebol, en el que Junior aparece en el bolillero 2 y Santa Fe, en el 3:

⦁ Bombo 1

Flamengo (BRA)

Palmeiras (BRA)

Boca Juniors (ARG)

Peñarol (URU)

Nacional (URU)

LDU (ECU) o Libertad (PAR)

Fluminense (BRA)

Independiente del Valle (ECU)

⦁ Bombo 2

Libertad (PAR) o Barcelona (ECU)

Estudiantes de La Plata (ARG)

Lanús (ARG)

Cerro Porteño (PAR)

Corinthians (BRA) o Universitario (PER)

Bolívar (BOL)

Cruzeiro (BRA)

Junior de Barranquilla (COL)

⦁ Bombo 3

Universitario (PER) o Vasco da Gama (BRA)

Universidad de Chile (CHI)

Independiente Santa Fe (COL)

Rosario Central (ARG)

Always Ready (BOL)

Coquimbo Unido (CHI)

La Guaira (VEN)

Cusco FC

⦁ Bombo 4

Universidad Central (VEN)

Independiente Rivadavia (ARG)

Platense (ARG)

Mirassol (BRA)

Equipo procedente de fase 3

Equipo procedente de fase 3

Equipo procedente de fase 3

Equipo procedente de fase 3