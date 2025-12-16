Síguenos en:
Gol Caracol  / Insólito: Junior, incluido en bombos de la Copa Libertadores 2026 sin haber clasificado

Insólito: Junior, incluido en bombos de la Copa Libertadores 2026 sin haber clasificado

El equipo barranquillero apareció en una particular lista no oficial de equipos con cupo asegurado al torneo continental y hasta fue puesto en el bolillero 2 para el sorteo de grupos.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 16 de dic, 2025
Junior de Barranquilla apareció en lista de Copa Libertadores sin tener cupo asegurado.jpg
Junior apareció en Libertadores sin tener cupo asegurado.
Foto: @JuniorClubSA.

