Medellín y Atlético Nacional definen el último título del 2025 en Colombia; la Copa BetPlay

Independiente Medellín y Atlético Nacional se enfrentarán este miércoles por el título de la Copa BetPlay, el último del año en el país, en el partido de vuelta de la final, al que llegan tras haber igualado 0-0 en la ida.

El 'poderoso', dirigido por Alejandro Restrepo, intentará aprovechar el apoyo de su público en el estadio Atanasio Girardot para alzar su cuarto trofeo de campeón de la Copa, tras los conseguidos en las ediciones de 1981, 2019 y 2020.

Acción de juego en el Nacional vs. Medellín, por la final de Copa BetPlay 2025. Foto: Colprensa.

El DIM tendrá como una de sus principales cartas al arquero uruguayo Washington Aguerre, quien fue la gran figura del partido de ida, evitó que su equipo perdiera y celebró el que ha sido, hasta el momento, su mejor partido con la camiseta del club de Medellín.



También contará con otros jugadores de nivel sobresaliente este año como el central Kevin Mantilla, el centrocampista Leider Berrío, el atacante Brayan León y el goleador argentino Francisco Fydriszewski.

Restrepo dijo que la clave del partido de vuelta está en "analizar bien al rival", que sus dirigidos estén en óptimas condiciones en la "parte física y mental" y que la "calidad futbolística" del DIM "se imponga a la de los rivales".

"Estamos enfocados en llevar ese trofeo (...) que va a ser valorado por nuestros hinchas", agregó el estratega.

El Atlético Nacional quiere levantar su tercer título consecutivo de la Copa Colombia y confía en mostrar un nivel similar al del partido de ida, en el que, a pesar de no haber anotado, creó muchas más oportunidades de gol que su rival.

Su entrenador, Diego Arias, recuperará al central juvenil Simón García, quien fue expulsado en el partido de vuelta de las semifinales ante el América de Cali y cumplió un encuentro de sanción en la ida de la final.

En cuanto al resto del equipo, Arias contará con toda su nómina, que incluye a internacionales colombianos como el guardameta David Ospina, el central William Tesillo, el lateral Andrés Román, el centrocampista Jorman Campuzano, el extremo Marino Hinestroza y el goleador Alfredo Morelos.

También se prevé que esté entre los titulares el joven Juan Manuel Rengifo, cuyo talento en la mitad de la cancha le ha permitido ganarse un puesto en la alineación titular del club verde.

"Somos conscientes de lo que significa este título para la hinchada, lo que significa para nosotros como club (...) Vamos a hacer lo mejor que se pueda con mayor intensad y decisión, eso nos va a acercar con el objetivo (de ganar)", destacó Diego Arias.

Atlético Nacional e Independiente Medellín, en la ida de la final de la Copa BetPlay Twitter de Atlético Nacional