Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Medellín y Atlético Nacional definen el último título del 2025 en Colombia; la Copa BetPlay

Medellín y Atlético Nacional definen el último título del 2025 en Colombia; la Copa BetPlay

El Atanasio Girardot acogerá este miércoles la final de vuelta de la Copa BetPlay 2025 entre 'poderosos' y 'verdolagas'; en una serie que está 0-0.

Por: EFE
Actualizado: 16 de dic, 2025
Medellín y Atlético Nacional se enfrentan este miércoles por la final de vuelta de la Copa BetPlay 2025.
