Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Sinisterra tiene nuevo entrenador en Cruzeiro; todo un campeón con la Selección Brasil

Luis Sinisterra tiene nuevo entrenador en Cruzeiro; todo un campeón con la Selección Brasil

Tras la salida de Leonardo Jardim, Cruzeiro anunció al timonel que comandará a Luis Sinisterra y Neyser Villarreal en los siguientes retos. ¡Entérese de quién se trata!

Por: EFE
Actualizado: 16 de dic, 2025
Comparta en:
Luis Sinisterra en acción de juego con Cruzeiro.
Luis Sinisterra en acción de juego con Cruzeiro.
Getty

Publicidad

Publicidad

Publicidad