Arranca de nuevo la Liga de Argentina: los jugadores colombianos que siguen en acción

Estudiantes de La Plata se proclamó campeón de la Copa de la Liga, el torneo del primer semestre, y lo hizo en una sorpresiva final, en la que tuvo como rival al Vélez Sarsfield, sin que ninguno de los llamados 'cinco grandes', Boca Juniors, Independiente, Racing Club, River Plate y San Lorenzo, entran en la pugna.

Son varios los jugadores colombianos que estarán en competencia, y solo por mencionar algunos, aparecen Miguel Borja, con la 'banda cruzada', Edwuin Cetré con Estudiantes y, Juan Camilo Portilla, en Talleres de Córdoba. De otro lado, en el banquillo técnico de Central Córdoba estará Lucas González,quien tendrá un nuevo reto en su carrera luego de su paso por América de Cali y Águilas Doradas.

"Llegamos a un club con una gran ambición y con objetivos grandes. Representan a una gran ciudad y dice mucho de su ambición, de los objetivos a los que apuntan. Vamos a ser fuertes desde el aspecto táctico del juego y a partir de ahí veremos qué más necesitamos", esas fueron algunas palabras del bogotano en charla con 'El Liberal'.

¡González Vélez al mando! 🚂📝

El nuevo DT de Central Córdoba se presenta ante el plantel en el Alfredo Terrera. ¡Debuta en el Torneo 2024 el 10 de mayo frente a River! #CentralCórdoba #NuevoDT 🏁⚽ pic.twitter.com/7C1kY4Tj83 — Club Atletico Central Córdoba (@cacc_sde) April 22, 2024

Estudiantes, el equipo de 'moda'

El 'pincha', con Eduardo Domínguez al frente y convertido en el técnico de moda del fútbol argentino, obtuvo de esta manera la primera plaza para la Libertadores 2025, por lo que el Torneo Liga, que empieza este viernes, abrirá el camino para el resto de puestos.

Edwuin Cetré celebra con Estudiantes de La Plata - Foto: Estudiantes de La Plata Oficial

El vencedor de este torneo que se verá interrumpido en junio y julio por la disputa de la Copa América, en Estados Unidos y que concluirá a mediados de diciembre, obtendrá una plaza directa para el máximo torneo continental de clubes; además, la Tabla Anual concederá tres más para la Libertadores y seispara la Copa Sudamericana.

A lo largo de 27 jornadas en la modalidad de 'todos contra todos', los 28 equipos de la Primera División argentina aspirarán a quedarse con el título que en 2023 alcanzó el River Plate, en un importante logro para Martín Demichelis, que acababa de asumir el banquillo abandonado por el técnico más exitoso de su historia, Marcelo Gallardo.

Miguel Borja y su festejo de gol con River Plate frente a Boca Juniors. En la foto con Martín Demichelis. @RiverPlate

El vigente campeón de la Copa de la Liga, Estudiantes, comienza esta otra etapa de la temporada midiéndose al Tigre como visitante y con la calma de tener las tareas hechas con vistas al final del año.

Sin embargo, los dos principales equipos del balompié argentino, River Plate y Boca Juniors, tienen la exigencia de, como siempre, aspirar a lo máximo.

Frank Fabra con Boca Juniors - Foto: Getty Images

El 'millonario' recibe al Central Córdoba con la baja recién conocida de Manuel Lanzini, con una pequeña fractura en el primer metatarsiano del pie derecho, que le supondrá casi un mes de baja.

El 'xeneize', que eliminó en cuartos de la Copa de la Liga a su archirrival, pero que después cayó en semifinales contra el 'Pincha', viaja para enfrentarse al Atlético Tucumán.

Por su parte, el hasta ahora equipo más regular del año, Godoy Cruz, eliminado después en cuartos de la Copa de la Liga por uno de los dos finalistas, Vélez Sarsfield, recibe en su estadio al Barracas Central con la misión de defender la ventaja lograda en el primer semestre con vistas a las Copas internacionales.

A continuación el listado de los jugadores colombianos que estarán en acción:

Rosario Central: Jaminton Campaz y Dannovi Quiñones.

Juan Camilo Portilla con Talleres de Córdoba Foto: Talleres

Talleres: Juan Camilo Portilla y Kevin Mantilla.

River Plate: Miguel Ángel Borja.

Central Córdoba: DT Lucas González, Hárrison Mancilla.

San Lorenzo: Nicolás Hernández, Jhojan Romaña, Carlos Sánchez, Diego Perea.

Estudiantes: Alexis Castillo Manyoma, Edwuin Cetré.

Racing: Juan Fernando Quintero, Johan Carbonero y Roger Martínez.

Juan Fernando Quinteto, jugador del Racing. X oficial: Racing

Tigre: Flabián Londoño.

Lanús: Raúl Loaiza.

Boca Juniors: Frank Fabra, Jorman Campuzano

Independiente: Felipe Aguilar

Newell's Old Boys: Carlos Ordoñez.

Platense: Luis Miguel Angulo.

Vélez Sarsfield: Yeison Gordillo.

Huracán: Andrés Felipe Roa.

Así se jugará la 1a. jornada:

Viernes 10 de mayo



Sarmiento vs. Instituto

Argentinos vs. Rosario Central

Newell's vs. Platense

Sábado 11 de mayo

Huracán vs. Defensa y Justicia

Godoy Cruz vs. Barracas Central

Independiente vs. Talleres

River Plate vs. Central Córdoba.

Domingo 12 de mayo



Riestra vs. San Lorenzo

Tigre vs. Estudiantes

Belgrano vs. Racing Club

Lanús vs. Independiente Rivadavia

Atlético Tucumán vs. Boca Juniors

Lunes 13 de mayo



Gimnasia vs. Vélez

Unión vs. Banfield