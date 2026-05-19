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Gol Caracol  / Primeras palabras de Jhon Jader Durán a su llegada a Colombia; "feliz de estar en casa"

Primeras palabras de Jhon Jader Durán a su llegada a Colombia; "feliz de estar en casa"

El atacante colombiano fue visto nuevamente en nuestro país y habló de su felicidad por volver. "A los niños que quieren ser como yo, decirles que sigan soñando, trabajando", citó.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 19 de may, 2026
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Jhon Jáder Durán, delantero de la Selección Colombia, recibe indicaciones de Néstor Lorenzo

Jhon Jáder Durán nuevamente volvió a dar de qué hablar, tras reaparecer en territorio colombiano, a días de lo que será el inicio de la Copa del Mundo 2026; certamen al que todavía no sabe si asistirá.

Y es que, a pesar de haber estado dentro del selecto grupo de los 55 futbolistas preseleccionados por Néstor Lorenzo; el atacante ‘cafetero’ todavía no tiene asegurado su puesto en el combinado ‘tricolor’.

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Sin embargo, durante estos días Durán aprovechó para viajar a territorio paisa y visitar la que fue su primera casa en el fútbol profesional: Envigado FC. Esto, en el duelo frente al Deportes Quindío por la última jornada del cuadrangular final, en el Torneo BetPlay

Jhon Durán en uno de los partidos de la Selección Colombia.

“Estoy feliz de estar aquí en la casa, viendo a los muchachos en este partido tan importante y muy contento de poder estar aquí de nuevo”, fueron las palabras del futbolista colombiano para las redes del conjunto ‘naranja’, dejando claro que no se olvida de sus raíces.

Además de eso, Jhon Jáder Durán les dio un consejo a las jóvenes promesas que ahora están vistiendo los colores de Envigado, deseándoles suerte en el encuentro, que posteriormente terminaron ganando por la mínima diferencia: “A los jugadores de Envigado decirles que no es fácil estar en esa posición y también es lindo, decirles que sigan haciendo las cosas de la mejor manera; que puedan ganar para pasar a la final”.

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Sumado a eso, la periodista encargada de las comunicaciones oficiales de Envigado, le preguntó al goleador sobre los niños que sueñan con ser como él y quieren debutar justo en ese mismo Polideportivo Sur.

“A ellos decirles que sigan soñando, que sigan trabajando por sus sueños, que sigan yendo hacia adelante y todo llega a tiempo justo. Si es para uno, es para uno con la ayuda de Dios”, concluyó el delantero colombiano.

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Cabe destacar, que Jhon Jáder actualmente se encuentra en Colombia por unos "temas personales", así como lo hizo saber el mismo Zenit por medio de un comunicado. Sin embargo, las informaciones que hay en Rusia van destinada a otro tipo de situaciones; más bien, afirman que el colombiano fue sacado del equipo por estar negociando a escondidas con Galatasaray.

Jhon Durán y Luis Díaz Selección Colombia

No obstante, estas afirmaciones son solo especulaciones, pues hasta ahora no hay nada oficial todavía. Más bien, Durán; al igual que los demás futbolistas preseleccionados, está a la espera de la convocatoria final de Néstor Lorenzo para determinar si va o no a la Copa del Mundo 2026.

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