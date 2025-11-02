Así fue el golazo de Jhon Durán en Besiktas vs Fenerbahce; figura en clásico de Turquía

Fenerbahce le ganó 3-2 a Besiktas a pesar de comenzar perdiendo 2-0 este domingo, pero con una rápida reacción y un gol agónico de Jhon Durán se quedaron con los tres puntos en la Liga de Turquía.

La anotación del delantero colombiano fue al minuto 83 -había entrado al 66- luego de presionar a la defensa rival, lanzarse a quitar la pelota y ganar la posesión dentro del área.

Jhon Durán con el arco de frente remató de primera con su zurda y mandó el balón al fondo de la red para el 3-2 y la victoria del Fenerbahce en una remontada histórica en este clásico en Turquía.

En la celebración el colombiano se quitó la camiseta y se ganó la tarjeta amarilla por su eufórico festejo.



Así fue el gol de Jhon Durán en Besiktas vs Fenerbahce en Liga de Turquía:

¡CLARO, JHON! Durán presionó alto, recuperó y luego definió a la perfección para marcar el 3-2 de Fenerbahce vs. Besiktas



📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/4nYT4FxiNY — SportsCenter (@SC_ESPN) November 2, 2025