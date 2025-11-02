Jhon Córdoba marcó gol, Krasnodar ganó 2-1 a Spartak gracias a él, pero se fue expulsado

Krasnodar le ganó 2-1 a Spartak Moscú este domingo en un partido lleno de emoción en la Liga de Rusia, por la fecha 14. El colombiano Jhon Córdoba fue noticia en varios frentes.

Primero porque participó en el primer tanto que fue de Aleksandr Chernikov (minuto 18), pero luego el delantero chocoano fue el encargado de poner la segunda y definitiva anotación de su equipo.

Al minuto 59 Jhon Córdoba estuvo atento dentro del área y luego de un remate de un compañero que pegó en el travesaño, saltó y de cabeza mandó la pelota al findo de la red para el 2-0 parcial.

Sin embargo, por doble amonestación el delantero colombiano se fue expulsado al minuto 88, luego de que instantes antes le habían sacado amarilla.

Al minuto 90 el Spartak Moscú logró descontar de la mano de Levi García. Y al 90+5 hubo otra tarjeta roja para Krasnodar, que finalizó el duelo con 9 jugadores.

Con este resultado el equipo del colombiano Jhon Córdoba está lider en la Liga de Rusia con 32 puntos, dos más que el CSKA Moscú, luego de 14 partidos ya jugados en el campeonato ruso.

Así fue el gol de Jhon Córdoba en Krasnodar vs Spartak Moscú: