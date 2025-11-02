Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jhon Córdoba marcó gol, Krasnodar ganó 2-1 a Spartak gracias a él, pero se fue expulsado

Jhon Córdoba marcó gol, Krasnodar ganó 2-1 a Spartak gracias a él, pero se fue expulsado

El delantero colombiano Jhon Córdoba fue la gran figura de su equipo en Rusia, anotando el gol del triunfo, pero viendo tarjeta roja en el tramo final.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 2 de nov, 2025
Comparta en:
Jhon Córdoba
Jhon Córdoba celebra gol con el Krasnodar - Foto:
Krasnodar Oficial

Publicidad

Publicidad

Publicidad