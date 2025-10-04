Así fue el golazo de Luis Díaz, cuando no iba ni un minuto de Frankfurt vs Bayern Múnich

No iba ni un minuto del partido entre Enintracht Frankfurt y Bayern Múnich cuando el colombiano Luis Díaz estuvo más despierto que todos y marcó un golazo para el 1-0 parcial en el marcador, en partido de la Bundesliga.

Se dio el pitazo inicial del compromiso, el cuadro bávaro presionó y ahí fue cuando Serge Gnabry mandó la pelota al segundo palo, donde entraba en solitario el atacante guajiro, quien solo tuvo que empujar la pelota.

Con el gol de este sábado Luis Díaz llegó a 5 anotaciones con la camiseta del Bayern Múnich, el cuarto de ellos en la Bundesliga. El otro es el de la final de la Supercopa de Alemania. Por Champions League aún no ha marcado con los teutones.



Así fue el gol de Luis Díaz en Eintracht Frankfurt vs Bayern Múnich, por Bundesliga: