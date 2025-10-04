Síguenos en::
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Así fue el golazo de Luis Díaz, cuando no iba ni un minuto de Frankfurt vs Bayern Múnich

Así fue el golazo de Luis Díaz, cuando no iba ni un minuto de Frankfurt vs Bayern Múnich

Este sábado a los 14 segundos del partido de Bundesliga, el guajiro Luis Díaz se reportó con un golazo para el 1-0 del Bayern Múnich, de forma tempranera en el Deutsche Bank Park.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 4 de oct, 2025
