Nuevo revés con Jhon Durán en Turquía; inyecciones y fecha larga de vuelta con Fenerbahçe

Jhon Durán llegó como uno de los fichajes estelares del Fenerbahçe para la presente temporada, pero no ha podido jugar por una lesión que lo tiene alejado de las canchas desde el pasado 27 de agosto. Ahora, hay detalles de lo que está pasando con el delantero colombiano y hubo un nuevo revés en cuanto a su regreso al terreno de juego.

En la prensa turca dieron dos noticias, una en la que informaron sobre la vuelta a los entrenamientos del futbolista antioqueño, pero de manera individual, aún no con el grupo, y la otra es sobre la nueva fecha en la que estaría a disposición nuevamente, algo que tendrá más tiempo de lo esperado.

En el medio ‘Sporx’ detallaron que “Jhon Durán tardará un mes en volver a las canchas. El astro colombiano, que sufrió una lesión el 27 de agosto”, y hasta mencionaron todos los partidos que se ha perdido entre la Liga de Turquía y la Europa League: “Gençlerbirliği, Trabzonspor, Alanyaspor, Kasımpaşa y Antalyaspor. Y contra Dinamo de Zagreb y el Niza”.



Jhon Durán y el día en el que regresará a jugar con Fenerbahçe

El mismo diario citado anteriormente contó que el delantero colombiano “recibió inyecciones y una resonancia magnética no reveló hallazgos”, pero que el goleador sigue explicando que “siente dolor”.

Pero ahí es donde explicaron que “según informes, Jhon Durán (21 años) también dejará su equipo en octubre. Estará completamente listo para noviembre. Salvo cualquier problema, volverá a estar en forma para el derbi del Besiktas del 2 de noviembre”.



A pesar de ese nuevo inconveniente con la recuperación del delantero colombiano, en ‘Fanatik’ informaron que en las recientes horas el propio Fenerbahçe dio a conocer que el joven futbolista ya está de regreso en los trabajos en la sede, de manera individual.

Jhon Durán, entrenando con el Fenerbahce Foto: X/ @Fenerbahce

“Los Canarios completarán su preparación para el partido contra el Samsunspor con el entrenamiento de mañana. Mientras tanto, Jhon Durán, quien ha estado de baja un tiempo por dolor, comenzará el entrenamiento individual durante el parón internacional”, concluyeron en el informe dado en las últimas horas desde Turquía.

Esta dura lesión del delantero antioqueño viene afectando también su presencia en la Selección Colombia, ya que no ha podido ser convocado para los dos últimos partidos de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026 (Bolivia y Venezuela) y tampoco para los duelos preparatorios frente a México y Canadá, el 11 y 14 de octubre, en territorio estadounidense.