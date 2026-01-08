Surge nuevo interesado en Sebastián Villa; equipo mexicano buscaría su fichaje

Sebastián Villa todavía continúa en la búsqueda de un nuevo equipo para la temporada 2026. El colombiano, que saldría inevitablemente de Independiente Rivadavia, habría sido nombrado como posible fichaje de River Plate, pero ahora desde Argentina se habla que un club 'manito' estaría interesado en sus servicios.

De acuerdo con el periodista Sebastián Srur, Cruz Azul sería otra de las opciones del atacante. "Sobre Villa: el colombiano quiere jugar en River si o si. Tiene el Santos y el Cruz Azul también. Tiene la palabra de Vila de salir de IDR. Esta semana se define. Mientras, Villa sigue en Medellín", fue lo que escribió en una publicación en su cuenta de X. Según lo dicho por el comunicador, en estos días se conocería de una vez por todas el equipo en el jugaría en este año. Sin embargo, lo cierto es que todavía ninguno habría alcanzado un acuerdo con Rivadavia para que le dé salida.

Sobre #Villa: el colombiano quiere jugar en #River si o si. Tiene el Santos y el Cruz Azul también. Tiene la palabra de Vila de salir de IDR. Esta semana se define.

Mientras, #Villa sigue en Medellin pic.twitter.com/AsXnZXWZlM — Sebastián Srur (@Sebasrur) January 5, 2026

Por otro lado, la llegada del antioqueño a la 'máquina cementera' tendría otro problema: El cupo de extranjeros. El cuadro mexicano completaría sus cupos de jugadores no nacidos en el país con el posible fichaje de Miguel Ángel Borja, que aprovecharía la salida de Lorenzo Faravelli para ser inscrito en esta temporada. Además, el volante argentino Agustin Palavecino fue presentado como nuevo jugador del club, por lo que la directiva tendrá que buscarle salida a otro de sus jugadores foráneos para poder hacer su registro correspondiente. Teniendo en cuenta esto, la contratación de Villa complicaría los planes de 'los celestes', que tendrían que dejar escapar a otro futbolista para darle paso al 'cafetero'.



De darse el arribo del nacido en Bello (Antioquia) a Cruz Azul, compartiría camerino con otros dos colombianos: Kevin Mier y Willer Ditta. Ambos han hecho parte de la columna vertebral del club, siendo inamovibles del once inicial, por lo que podrían ayudar a la adaptación del exBoca Juniors a la Liga MX. Incluso, Villa podría tener de compañero también a Borja, si finalmente es presentado como nuevo jugador de la escuadra. No obstante, según el diario 'El Imparcial', aún no habría una oferta en firme por el jugador de 29 años.

Villa quiere jugar en River Plate

Mientras se da la noticia del nuevo interesado por Villa, el extremo está intentando hacer todo lo posible para llegar al cuadro 'millonario'. Hace unos días, dio unas declaraciones en las que expresó todo su entusiasmo de que se le considere como posible refuerzo del club. "No voy a descansar hasta volver a la Selección y es uno de los objetivos que tengo por cumplir. Ojalá pueda llegar a River y ser citado. ¿Por qué no pelear un puesto para el Mundial?. Soy un tipo muy fuerte de la cabeza. Si me llama Gallardo, mañana mismo viajo, no tengo problema. Si se me da esta oportunidad, la voy a aprovechar de la mejor manera", sentenció.