Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Condenan a árbitro por insultos a Jürgen Klopp; deberá cumplir nueve meses de prisión

Condenan a árbitro por insultos a Jürgen Klopp; deberá cumplir nueve meses de prisión

El juez fue despedido tras hacerse viral un video suyo insultando al extécnico del Liverpool. Esta es solo una de las varias polémicas en las que se ha visto envuelto.

Por: EFE
Actualizado: 8 de ene, 2026
Comparta en:
David Coote fue sentenciado a nueve meses de prisión
David Coote fue sentenciado a nueve meses de prisión
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad