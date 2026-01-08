La duda que asalta a Xabi Alonso previo al juego del Real Madrid frente al Atlético por la Supercopa

El alemán Antonio Rüdiger, defensa central del Real Madrid, es duda de cara al partido de semifinales de la Supercopa de España, que se disputa en Yeda (Arabia Saudí), este jueves contra el Atlético de Madrid debido a unas molestias en la rodilla.

Rüdiger sufre molestias en la rodilla izquierda y, aunque apuntaba a titular en el centro de la defensa, su presencia en el encuentro corre riesgo.

Antonio Rüdiger, defensa del Real Madrid, AFP

En caso de no poder participar, su lugar lo ocuparía Dean Huijsen. El central español ha superado una sobrecarga muscular que le hizo perderse el partido del pasado domingo contra el Betis y ocuparía el centro de la zaga junto a Raúl Asencio,



Con quien no contará seguro Xabi Alonso es con el francés Kylian Mbappé, autor de 29 de los 59 goles del Real Madrid esta temporada, debido a un esguince de rodilla; ni con el brasileño Éder Militao, que prosigue con la recuperación de la rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda con afectación al tendón proximal; y sin Brahim Díaz, que está disputando la Copa África con Marruecos,

Bajas para una semifinal de la Supercopa ante el Atlético de Madrid que, en caso de superar, enfrentaría al Real Madrid en la final del domingo al FC Barcelona, que el miércoles goleó al Athletic Club (5-0).



"La Supercopa es una oportunidad para reconducirnos"

Real Madrid vs Atlético de Madrid - Foto: AFP

Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, aseguró que este torneo, en caso de ganarlo, supondría una oportunidad para “reconducir” la temporada, ya que en Liga están a 11 puntos del líder, el FC Barcelona.

“Todos los derbis son diferentes y más en esta competición, en la que se juegan dos partidos para poder ganarla. Los derbis son completamente diferentes y hoy se verá un buen derbi”, dijo en un encuentro con medios de comunicación en el hotel de concentración del Atlético en Yeda.

“Este torneo supone poder reconducirnos en una liga en la que estamos así, así… Y el poder aspirar a lo que todos queremos, que es ganar títulos”, señaló.

“El pálpito que tengo es que vamos a hacer un buen partido, otra cosa es que tengamos ese pelín de suerte que nos falta muchas vece para poder rematar muy bien los partidos”, comentó.