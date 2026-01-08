Exfutbolista y doble Balón de Oro, diagnosticado con cáncer a sus 74 años

Kevin Keegan, leyenda del fútbol inglés y dos veces Balón de Oro, padece un cáncer y tendrá que pasar por el quirófano.

La familia del exjugador desveló que durante una inspección hospitalaria por unos "síntomas abdominales", los médicos descubrieron un cáncer por el cual Keegan tendrá que ser operado.

Kevin Keegan, extécnico de Inglaterra AFP

"Kevin está muy agradecido al equipo médico por su intervención y por los cuidados que está recibiendo. Durante este tiempo tan difícil, la familia pide privacidad y no hará más comentarios al respecto", añadió.



Durante su carrera, que comenzó en el Scunthorpe United en 1968, Keegan disputó 230 partidos para el Liverpool, con el que marcó 68 goles además de ganar tres ligas, una Copa de Europa y dos Copas de la UEFA.

Publicidad

Tras siete años en Anfield, Keegan pasó por el Hamburgo, el Southampton y el Newcastle United, antes de colgar las botas en el Blacktown City.

Con el Hamburgo ganó una Bundesliga y alcanzó una final de la Copa de Europa. El inglés ganó el Balón de Oro en dos ocasiones, en 1978 y 1979.

Publicidad

Como entrenador, dirigió al Newcastle, ganando la Premier League en 1993, al Fulham, al Manchester City y a Inglaterra por un breve periodo de tiempo.