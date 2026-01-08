Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz se consolida en Europa y entra en la lista de los jugadores más valiosos del planeta

Luis Díaz se consolida en Europa y entra en la lista de los jugadores más valiosos del planeta

El extremo colombiano, de 28 años, atraviesa un gran momento con la camiseta del Bayern Múnich, lo que lo mantiene como uno de los mejores en su posición.

Por: Javier García
Actualizado: 8 de ene, 2026
Comparta en:
Luis Díaz Bayern Múnich
Luis Díaz celebrango gol con Harry Kane, en Bayern Múnich - Foto:
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad