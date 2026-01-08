Luis Díaz se consolida en Europa y entra en la lista de los jugadores más valiosos del planeta

El jugador colombiano Luis Díaz cerró un destacado 2025 con el Bayern Múnich, club que lo fichó para la presente temporada procedente del Liverpool a cambio de 75 millones de euros. Su llegada al fútbol alemán generó grandes expectativas, las cuales el extremo guajiro ha sabido respaldar con rendimiento y cifras.

El nacido en Barrancas (La Guajira) ha tenido una rápida y exitosa adaptación al conjunto bávaro. En la actual campaña, Díaz ha disputado un total de 22 partidos en todas las competiciones, en los que registra 13 goles y siete asistencias, acumulando 1.784 minutos en cancha. Su aporte ofensivo lo ha convertido en una de las piezas clave del esquema del Bayern y en uno de los jugadores más determinantes del plantel.

Luis Díaz, uno de los jugadores más caros del planeta

Luis Díaz, jugador colombiano del Bayern Múnich AFP

El Observatorio de Fútbol CIES publicó recientemente el ranking de los 100 jugadores más valiosos del mundo, elaborado a partir de su modelo estadístico que tiene en cuenta rendimiento, edad, contrato y proyección. En este selecto listado, el jugador de la Selección Colombia aparece dentro del top 50.



La clasificación es liderada por Lamine Yamal, seguido por Erling Haaland y Kylian Mbappé. Luis Díaz figura en la posición 45, con un valor estimado de 85,3 millones de euros, consolidándose como uno de los futbolistas colombianos mejor cotizados a nivel internacional.

Top 5 del ranking CIES



Lamine Yamal (FC Barcelona): 343,1 M€ Erling Haaland (Manchester City): 255,1 M€ Kylian Mbappé (Real Madrid): 201,3 M€ Jude Bellingham (Real Madrid): 153,1 M€ Michael Olise (Bayern Múnich): 136,9 M€

Luis Díaz (Bayern Múnich): puesto 45 – 85,3 M€



¿Cuándo vuelve a jugar Bayern Múnich?

Los dirigidos por Vincent Kompany tendrán su primera aparición oficial en 2026 el próximo domingo 11 de enero, cuando se midan ante Wolfsburgo por la fecha 16 de la Bundesliga, en un duelo clave para mantener el protagonismo en el campeonato alemán.