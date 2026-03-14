Así fue el golazo de Luis Díaz en Bayer Leverkusen vs Bayern Múnich; no perdonó el guajiro

Bayern Múnich estaba sufriendo con un jugador menos en el partido contra el Bayer Leverkusen, este sábado, pero contó con Luis Díaz para lograr empatar 1-1 el partido de la Bundesliga.

Al minuto 69, tras una asistencia de Michael Olise, el atacante guajiro recibió la pelota dentro del área y con la calidad que lo identifica definió con clase al segundo palo.

Desafortunadamente, instantes después fue expulsado y dejó con nueve jugadores al Bayern Múnich, teniendo unas de cal y otras de arena en el duelo frente al Bayer Leverkusen.



Así fue el gol de Luis Díaz en Bayer Leverkusen vs Bayern Múnich, por Bundesliga: