Así fue el golazo de Luis Díaz en Bayer Leverkusen vs Bayern Múnich; no perdonó el guajiro

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Bayern Múnich estaba sufriendo con un jugador menos en el partido contra el Bayer Leverkusen, este sábado, pero contó con Luis Díaz para lograr empatar 1-1 el partido de la Bundesliga.
Al minuto 69, tras una asistencia de Michael Olise, el atacante guajiro recibió la pelota dentro del área y con la calidad que lo identifica definió con clase al segundo palo.
Desafortunadamente, instantes después fue expulsado y dejó con nueve jugadores al Bayern Múnich, teniendo unas de cal y otras de arena en el duelo frente al Bayer Leverkusen.
¡REGALITO EN EL FONDO Y EL GUAJIRO LO APROVECHÓ! Lucho Díaz recibió la asistencia de Olise y con toda su clase, marcó el 1-1 del Bayern Munich vs. Leverkusen.— SportsCenter (@SC_ESPN) March 14, 2026
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