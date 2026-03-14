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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Así fue el golazo de Luis Díaz en Bayer Leverkusen vs Bayern Múnich; no perdonó el guajiro

Así fue el golazo de Luis Díaz en Bayer Leverkusen vs Bayern Múnich; no perdonó el guajiro

El atacante colombiano Luis Díaz apareció para salvar al Bayern Múnich con una definición espectacular dentro del área.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 14 de mar, 2026
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Luis Díaz en Bayer Leverkusen vs. Bayern Múnich.
Luis Díaz en Bayer Leverkusen vs. Bayern Múnich.
Getty Images.

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