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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Llegó el primer gol de Jhon Durán con el Zenit de Rusia; remate inatajable para el arquero

Llegó el primer gol de Jhon Durán con el Zenit de Rusia; remate inatajable para el arquero

Al minuto 80, este sábado, en el partido entre el Zenit y el Spartak Moscú, el delantero colombiano Jhon Durán abrió su cuenta goleadora con el elenco de San Petersburgo.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 14 de mar, 2026
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Jhon Durán Zenot
Jhon Durán celebra gol con el Zenit de San Petersburgo - Foto:
Zenit Oficial

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