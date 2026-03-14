Llegó el primer gol de Jhon Durán con el Zenit de Rusia; remate inatajable para el arquero

Zenit le ganó 2-0 al Spartak Moscú este sábado en el partido de la fecha 21 de la Liga de Rusia, en un encuentro que será recordado por el delantero colombiano Jhon Durán, quien se reportó con un gol, el primero en su estadía en el cuadro de San Petersburgo.

Al minuto 76 el joven atacante antioqueño entró a la cancha para ocupar el lugar de Alexander Sobolev, y al 81' dijo presente con la anotación del marcador definitivo.

Jhon Durán tomó la responsabilidad en un penalti a favor para el Zenit. Aunque un rival intentó distraerlo, el colombiano lo empujó y se enfocó en el remate desde los once pasos. Con un disparo potente dejó sin chances al arquero del Spartak de Moscú y así llegó su primer gol en Rusia.

Así fue el primer gol de Jhon Durán con el Zenit contra el Spartak Moscú:

