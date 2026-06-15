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Gol Caracol  / Alarmas encendidas en Brasil; tres figuras entrenaron por separado antes de enfrentar a Haití

Alarmas encendidas en Brasil; tres figuras entrenaron por separado antes de enfrentar a Haití

Carlo Ancelotti, DT de la Selección de Brasil, tuvo a tres jugadores este lunes con trabajo diferenciado por cuenta de molestias físicas. ¿De quiénes se trata?

Por: EFE
Actualizado: 15 de jun, 2026
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Selección de Brasil
Selección de Brasil para el Mundial 2026
AFP

Raphinha, Bruno Guimarães y Gabriel Magalhães se entrenaron este lunes por separado del resto de jugadores de la selección brasileña para gestionar la carga física, informaron a EFE fuentes de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

Los tres jugadores saltaron al césped pocos minutos después del grueso del grupo liderado por el seleccionador Carlo Ancelotti y caminaron por el lateral del campo en el centro de entrenamiento Columbia Park, en Morristown (EE.UU.).

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Neymar volvió a quedarse en el gimnasio para recuperarse de la lesión muscular de grado II que sufre en el gemelo derecho desde el pasado 17 de mayo, en medio de una gran expectación por su retorno a la dinámica de trabajo del resto de sus compañeros.

En los quince minutos de la sesión de este lunes abiertos a los medios de comunicación, se vieron caras más serias que los días previos al debut gris contra Marruecos (1-1) en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

En el caso de Raphinha, Bruno Guimarães y Gabriel Magalhães, no trabajaron con la misma intensidad por precaución. El control de cargas se aplica con el fin de gestionar el cansancio y evitar lesiones en los jugadores que han realizado un gran esfuerzo físico.

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Raphinha dejó una de las imágenes del pospartido entre Brasil y Marruecos. Tras el pitido final, el extremo del Barcelona se derrumbó sobre el césped en una mezcla de agotamiento y frustración por el empate con el combinado africano en la primera jornada del Grupo C.

Un día después, el domingo, los suplentes se ejercitaron en el gimnasio y los titulares, entre ellos Raphinha, Guimarães y Magalhães, realizaron un entrenamiento regenerativo.

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Este lunes volvieron al entrenamiento habitual sobre el césped y la sorpresa saltó cuando el delantero, el centrocampista del Newcastle y el zaguero del Arsenal no se ejercitaron al mismo ritmo que sus compañeros.

Este nuevo contratiempo se produce a cuatro días de que la Canarinha se enfrente a Haití en Filadelfia, donde está obligada a ganar para no complicarse la clasificación.

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