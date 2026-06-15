Bélgica y Egipto no pasaron del 1-1 en su estreno en el Mundial 2026

Las selecciones de Bélgica y Egipto hicieron su debut este lunes en el Mundial 2026 con un empate a un gol, en partido válido por el grupo G.
El duelo entre los 'diablos rojos' y los 'faraones' se llevó a cabo en el estadio de Seattle, mismo en el que se adelantó Egipto con una anotación de Emam Ashour, quien venció la resistencia a Thibaut Courtois al 20 de juego.
Pero en la parte complementaria, Bélgica igualó la contienda por medio de un autogol de Mohamed Hany, al minuto 66.
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