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Gol Caracol  / Bélgica y Egipto no pasaron del 1-1 en su estreno en el Mundial 2026

Bélgica y Egipto no pasaron del 1-1 en su estreno en el Mundial 2026

Hubo repartición de puntos entre los 'diablos rojos' y 'faraones' en el estadio de Seattle, en partido de la primera jornada del grupo G.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 15 de jun, 2026
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Acción de juego entre Bélgica y Egipto en su debut en el Mundial 2026.
Acción de juego entre Bélgica y Egipto en su debut en el Mundial 2026.
Foto: AFP

Las selecciones de Bélgica y Egipto hicieron su debut este lunes en el Mundial 2026 con un empate a un gol, en partido válido por el grupo G.

El duelo entre los 'diablos rojos' y los 'faraones' se llevó a cabo en el estadio de Seattle, mismo en el que se adelantó Egipto con una anotación de Emam Ashour, quien venció la resistencia a Thibaut Courtois al 20 de juego.

Pero en la parte complementaria, Bélgica igualó la contienda por medio de un autogol de Mohamed Hany, al minuto 66.

Bélgica vs Egipto
Bélgica vs Egipto
AFP

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