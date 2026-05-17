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Gol Caracol  / Ciclismo  / ¿Cómo quedó Egan Bernal en la clasificación general del Giro de Italia 2026, tras la etapa 9?

¿Cómo quedó Egan Bernal en la clasificación general del Giro de Italia 2026, tras la etapa 9?

Antes del segundo día de descanso en la edición 109 de la 'corsa rosa', se llevó a cabo una jornada clave para las aspiraciones del ciclista colombiano, Egan Bernal.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 17 de may, 2026
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Egan Bernal, ciclista colombiano del Netcompany INEOS, en medio de la etapa 9 del Giro de Italia 2026

Egan Bernal llegó al Giro de Italia con la responsabilidad de ser el líder del Netcompany INEOS. No era nada fácil, pero los resultados obtenidos en lo que iba de la temporada llenaban de ilusión. Recordemos que el año empezó con un quinto lugar en la contrarreloj del Campeonato Nacional y también coronándose campeón de la prueba de ruta, defendiendo su corona.

Posteriormente, 'el joven maravilla' fue séptimo en la Faun-Ardèche Classic y tuvo que tomarse un tiempo para regresar a la acción con el fin de recuperarse de algunas molestias físicas que presentó. Su vuelta se dio después de dos meses de espera en el Tour de los Alpes, carrera en la que se hizo con el segundo lugar en la clasificación general, brillando en la montaña.

Egan Bernal, ciclista colombiano del Netcompany INEOS, sufrió en la alta montaña del Giro de Italia 2026
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Egan Bernal contó la verdad; ¿por qué sufrió en la montaña del Giro de Italia 2026?

Las sensaciones con Egan Bernal eran positivas y todo se confirmó en la Lieja-Bastoña-Lieja, donde culminó de quinto, solo detrás de grandes corredores como Tadej Pogačar, Paul Seixas, Remco Evenepoel y Emiel Verstrynge. Razón por la que la carta fuerte de los colombianos y, por supuesto, del Netcompany INEOS para la 'corsa rosa' fue el nacido en Zipaquirá.

Hubo algunos días difíciles, en los que incluso quedó cortado, pero que logró sacar adelante con ayuda de sus compañeros y apelando a su tenacidad. Eso sí, la fracción más complicada y en la que perdió tiempo fue la séptima, con final en Blockhaus. Por eso, aprender la lección, corregir detalles y estar atento era clave para la etapa 9, disputada este domingo 17 de mayo.

Egan Bernal (Netcompany INEOS) es uno de los candidatos a coronarse campeón del Giro de Italia 2026

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Fueron 184 kilómetros, entre Cervia y Corno alle Scale, con un puerto de tercera, que contó con exigentes rampas, y un final en alto de primera categoría. Allí, el ganador fue el favorito y líder del Team Visma Lease a Bike, Jonas Vingegaard, con un tiempo de 4h 20' 21''. En el caso de Egan Bernal, cruzó la meta en el puesto 17, después de un minuto y 12 segundos.

Así las cosas, el 'capo' del Netcompany INEOS cedió más tiempo y terreno en la clasificación general, quedando de 15, pero, ahora, a seis minutos y 49 segundos de la parte alta, donde se mantuvo Afonso Eulálio (Bahrain - Victorious). El portugués defendió la 'maglia rosa' y acumula un registro de 38h 49' 44''.

Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) celebra su victoria en la etapa 9 del Giro de Italia 2026
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