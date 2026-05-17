¿Cómo quedó Egan Bernal en la clasificación general del Giro de Italia 2026, tras la etapa 9?

Egan Bernal llegó al Giro de Italia con la responsabilidad de ser el líder del Netcompany INEOS. No era nada fácil, pero los resultados obtenidos en lo que iba de la temporada llenaban de ilusión. Recordemos que el año empezó con un quinto lugar en la contrarreloj del Campeonato Nacional y también coronándose campeón de la prueba de ruta, defendiendo su corona.

Posteriormente, 'el joven maravilla' fue séptimo en la Faun-Ardèche Classic y tuvo que tomarse un tiempo para regresar a la acción con el fin de recuperarse de algunas molestias físicas que presentó. Su vuelta se dio después de dos meses de espera en el Tour de los Alpes, carrera en la que se hizo con el segundo lugar en la clasificación general, brillando en la montaña.

Las sensaciones con Egan Bernal eran positivas y todo se confirmó en la Lieja-Bastoña-Lieja, donde culminó de quinto, solo detrás de grandes corredores como Tadej Pogačar, Paul Seixas, Remco Evenepoel y Emiel Verstrynge. Razón por la que la carta fuerte de los colombianos y, por supuesto, del Netcompany INEOS para la 'corsa rosa' fue el nacido en Zipaquirá.

Hubo algunos días difíciles, en los que incluso quedó cortado, pero que logró sacar adelante con ayuda de sus compañeros y apelando a su tenacidad. Eso sí, la fracción más complicada y en la que perdió tiempo fue la séptima, con final en Blockhaus. Por eso, aprender la lección, corregir detalles y estar atento era clave para la etapa 9, disputada este domingo 17 de mayo.



Publicidad

Fueron 184 kilómetros, entre Cervia y Corno alle Scale, con un puerto de tercera, que contó con exigentes rampas, y un final en alto de primera categoría. Allí, el ganador fue el favorito y líder del Team Visma Lease a Bike, Jonas Vingegaard, con un tiempo de 4h 20' 21''. En el caso de Egan Bernal, cruzó la meta en el puesto 17, después de un minuto y 12 segundos.

Así las cosas, el 'capo' del Netcompany INEOS cedió más tiempo y terreno en la clasificación general, quedando de 15, pero, ahora, a seis minutos y 49 segundos de la parte alta, donde se mantuvo Afonso Eulálio (Bahrain - Victorious). El portugués defendió la 'maglia rosa' y acumula un registro de 38h 49' 44''.