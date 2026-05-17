Clasificación general del Giro de Italia 2026, tras la etapa 9; Egan Bernal perdió tiempo

Qué manera de bajar el telón de esta semana en el Giro de Italia 2026. Este domingo 17 de mayo, entre Cervia y Corno alle Scale, se llevaron a cabo 184 kilómetros de recorrido, donde las miradas se centraron en el final en alto. Allí, hubo movimientos y espectáculo por parte de los candidatos al título. De hecho, quien se llevó la victoria, a pesar de que la fuga lo intentó de arranque hasta el cierre, fue Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike).

Así las cosas, la clasificación general sufrió algunos cambios, justo antes de que el pelotón tome su segundo día de descanso. No obstante, el líder y portador de la 'maglia rosa' sigue siendo Afonso Eulálio (Bahrain - Victorious), con un tiempo acumulado de 38h 49' 44''seguido del danés, Vingegaard, en la segunda posición, a 2' 24'', mientras que Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) completa el podio, de tercero, a 2' 59''.

Capítulo aparte para el colombiano, Einer Rubio, quien volvió a ser protagonista, ya que se fue en la fuga y dio de qué hablar junto con otros 10 corredores. Recordemos que el boyacense del Movistar Team correrá las tres grandes (Giro de Italia, Tour de Francia y Vuelta a España) en el 2026. Ahora, el mejor 'escarabajo' es Egan Bernal (Netcompany INEOS) en el puesto 15, pero, ahora, a seis minutos y 49 segundos, ya que cedió tiempo.

Clasificación general del Giro de Italia 2026, tras la etapa 9

1. Afonso Eulálio (Bahrain - Victorious) - 38h 49' 44''

2. Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) - a 2' 24''

3. Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) - a 2' 59''

4. Jai Hindley (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 4' 32''

5. Christian Scaroni (XDS Astana Team) - a 4' 43''

6. Thymen Arensman (Netcompany INEOS) - a 5' 00''

7. Mathys Rondel (Tudor Pro Cycling Team) - a 5' 01''

8. Ben O'Connor (Team Jayco AlUla) - a 5' 03''

9. Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 5' 15''

10. Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) - a 5' 20''

11. Markel Beloki (EF Education - EasyPost) - a 6' 02''

12. Jan Hirt (NSN Cycling Team) - a 6' 11''

13. Davide Piganzoli (Team Visma | Lease a Bike) - a 6' 11''

14. Derek Gee-West (Lidl - Trek) - a 6' 15''

15. Egan Bernal (Netcompany INEOS) - a 6' 49''

