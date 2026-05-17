La frustración de Richard Ríos, tras primera temporada con Benfica; “lo lamento”

Benfica venció 1-3 al Estoril en la última fecha de la Liga de Portugal, terminando invicto en el campeonato, pero no quedando ni en el segundo puesto de la tabla de posiciones. Richard Ríos terminó la temporada siendo una de las figuras de las ‘águilas’.

El mediocampista colombiano, de hecho, marcó un gol el sábado, el primer del triunfo del los dirigidos por el técnico José Mourinho, y con eso cerró su primera campaña en Europa con ocho anotaciones y seis asistencias, especialmente en el tramo final.



Richard Ríos y su frustración en Benfica

Tras el encuentro del sábado contra Estoril, el colombiano fue entrevistado por ‘Sport TV’, donde le preguntaron si había enojo en el plantel al terminar invictos y que no lograran ni siquiera quedar en el segundo puesto de la Liga de Portugal.

“Nos preparamos para este partido, tuvimos tiempo para trabajar y todo salió según lo planeado. ¿Frustrado por el segundo puesto? Muchísimo”, dijo de entrada Richard Ríos en territorio luso.

Sobre el mismo tema no desaprovechó para enviarle un mensaje a los hinchas del Benfica, quienes en los momentos difíciles también los apoyaron. “Gracias por su apoyo. No conseguimos nuestro objetivo y lo lamento, pero siguieron apoyándonos, incluso después de la difícil situación que vivimos al final”, agregó.



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Por supuesto, la noticia que acapara las miradas ahora en Portugal es si José Mourinho se quedará a cumplir su contrato o si acepta el acercamiento que ya tiene del Real Madrid, equipo que ya supo dirigir, algo que le consultaron al colombiano.

“Me gustaría que Mourinho se quedara, pero ahora no depende de mí. Personalmente, no sé nada, sé lo que ustedes saben. No sabía nada de Otamendi, pero espero que puedan continuar aquí”, cerró diciendo el mediocampista Richard Ríos, quien ahora se pondrá a las órdenes del técnico Néstor Lorenzo, en la Selección Colombia, para la preparación del Mundial 2026.



Así le fue a Richard Ríos en su primera temporada en Benfica

El futbolista colombiano disputó 45 partidos en su primera campaña en el fútbol europeo y con la camiseta del equipo portugués. Con ocho anotaciones cerró su participación, a pesar de ser un mediocampista de primera línea, y se le vio de menos a más, con la importancia del técnico José Mourinho, quien le dio su respaldo y confianza.

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En cuanto a títulos logró la Supercopa de Portugal al arranque de la temporada, venciendo en la final al Sporting Lisboa, de su compatriota Luis Javier Suárez.