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Gol Caracol  / Ciclismo  / Giro de Italia 2026, EN VIVO; a qué hora y dónde ver, por TV y ONLINE, la etapa 10

Giro de Italia 2026, EN VIVO; a qué hora y dónde ver, por TV y ONLINE, la etapa 10

Este martes 19 de mayo, la décima jornada del Giro de Italia 2026 será una contrarreloj individual con un recorrido de 42 kilómetros entre Viareggio y Massa.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 17 de may, 2026
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Jonas Vingegaard, ciclista danés del Team Visma Lease a Bike, es favorito a ganar el Giro de Italia 2026

Después de una semana movida, que dejó varias noticias, y de un merecido día de descanso para el pelotón, la acción al Giro de Italia regresará el martes 19 de mayo. Allí, se llevará a cabo una contrarreloj individual, la única de este estilo en la edición 109. Razón por la que es considerada como una jornada clave, donde se pueden sacar diferencias importantes y, por ende, definir muchas cosas.

El recorrido total será de 42 kilómetros, con inicio en Viareggio y línea de meta en Massa. No hay puertos de montaña categorizados y, de acuerdo con el perfil y altimetría, solo hay un pequeño repecho, que no significará mayor inconveniente para nadie. Así las cosas, el ganador se definirá entre los especialistas de la materia como Filippo Ganna, Rémi Cavagna, Jonas Vingegaard, entre otros.

Jonas Vingegaard, ciclista danés del Visma Lease a Bike, ganó la etapa 7 del Giro de Italia 2026
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Reviva la victoria de Jonas Vingegaard en la etapa 7 del Giro de Italia 2026

Vea la etapa 10 del Giro de Italia 2026, EN VIVO, el martes 19 de mayo desde las 6:30 de la mañana por la señal HD2 de Caracol Televisión. Sin embargo, no es la única alternativa que tiene, ya que, también desde las 6:30 a.m., podrá seguirla, ONLINE, a través del portal web de Caracol Sports (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/deportes-en-vivo) y, por último, en la plataforma de Ditu (https://ditu.caracoltv.com/).

Hora y dónde ver la etapa 10 del Giro de Italia 2026

Fecha: martes 19 de mayo.
Hora: 6:30 a.m. (hora Colombia).
Transmisión: señal HD2 de Caracol Televisión, portal de Caracol Sports (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/deportes-en-vivo) y Ditu (https://ditu.caracoltv.com/).

Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 10 del Giro de Italia 2026

Perfil, recorrido y altimetría de la etapa 10 del Giro de Italia 2026

Así va la clasificación general del Giro de Italia 2026: etapa 9

1. Afonso Eulálio (Bahrain - Victorious) - 38h 49' 44''
2. Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) - a 2' 24''
3. Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) - a 2' 59''
4. Jai Hindley (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 4' 32''
5. Christian Scaroni (XDS Astana Team) - a 4' 43''
6. Thymen Arensman (Netcompany INEOS) - a 5' 00''
7. Mathys Rondel (Tudor Pro Cycling Team) - a 5' 01''
8. Ben O'Connor (Team Jayco AlUla) - a 5' 03''
9. Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 5' 15''
10. Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) - a 5' 20''

Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) celebra su victoria en la etapa 9 del Giro de Italia 2026
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Einer Rubio, ciclista colombiano del Movistar Team, fue protagonista en la etapa 9 del Giro de Italia 2026
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Jhonatan Narváez, ganador de la etapa 8 del Giro de Italia 2026.
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