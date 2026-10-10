Así le fue a Falcao García con las leyendas de Manchester United; gol, elogios y figura

Radamel Falcao García volvió a celebrar un gol y recibió elogios en su regreso a las canchas. El delantero colombiano participó este sábado 10 de octubre en un partido de leyendas del Manchester United frente a North London Legends, en Yakarta, Indonesia, y fue protagonista de una jugada que recordó sus mejores épocas como goleador.

Aunque el equipo de los históricos del United perdió 3-2, 'el Tigre' dejó su sello con una anotación que llegó gracias a la asistencia del ecuatoriano, Antonio Valencia, con quien compartió vestuario durante su paso por el fútbol inglés.

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El gol de Falcao que recordó sus mejores épocas

La acción comenzó por la banda derecha, donde Valencia ganó terreno y envió un pase al área. Allí, apareció Falcao, quien recibió el balón, giró y definió con la pierna izquierda para marcar el segundo tanto de su equipo.

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La jugada despertó comentarios entre los aficionados, que volvieron a ver al delantero colombiano en una de las facetas que marcaron su carrera: la capacidad para resolver dentro del área.



Sin embargo, el tanto no fue suficiente para evitar la derrota de los ‘Red Devils’. Emmanuel Adebayor, Santi Cazorla y Jermaine Pennant marcaron para el equipo rival, mientras que Ashley Young anotó el otro gol del Manchester United Legends.

Falcao García, delantero colombiano, en el partido de leyendas de Manchester United Instagram de The Rivalry Returns

Antonio Valencia elogió al ‘Tigre’

Después del encuentro, Valencia publicó un mensaje en sus redes sociales para destacar la experiencia de compartir cancha con el atacante colombiano.

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"Increíble jugar con Falcao. Para mí es un honor compartir cancha con él. Un crack como jugador, pero como persona, ¡mucho mejor!", escribió el exfutbolista ecuatoriano.

Falcao también respondió al reconocimiento y agradeció la asistencia: "El gusto es mío Antonio Valencia, qué honor compartir cancha contigo. Tremendo pase, crack".