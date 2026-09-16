Juan Guillermo Cuadrado detalló charla con Falcao y criticó mensajes "hirientes" contra el 'Tigre'

Juan Guillermo Cuadrado habló de todo un poco en su presentación oficial como nuevo jugador de Millonarios. Desde la alegría de su llegada a las huestes de los 'embajadores', hasta de viejos compañeros y amigos con los que hizo grande el nombre de la Selección Colombia. Uno de ellos, el de Falcao García, quien recientemente tuvo un par de etapas defendiendo los colores del tradicional equipo bogotano y con quien lo una cercana relación.

El exjugador de Juventus de Turín e Inter de Milán detalló, en medio de sonrisas, una charla que tuvo en estos días, tan pronto como se confirmó su arribo al cuadro que dirige Alberto Gamero.

"Falcao pues me felicitó, me dijo: 'oye Juancito', cómo vas a ir ahora que yo no estoy allá. Yo le dije: 'panita' póngase en forma, acá lo esperamos para que juguemos juntos, mire para ver si nos vemos aquí'. Yo se la dejé ahí, se le tiré", comentó Cuadrado, quien viene de actuar en el Pisa de la Serie A, cuando le indagar por el goleador samario.

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En ese mismo orden de ideas, el lateral o volante de 38 años también le dio un vistazo a los antecedentes que tuvo que enfrentar el famoso 'Tigre' por algunos comentarios desde los medios o en las redes sociales en su contra, mientras jugó en Millonarios.



"Antes de venir uno analiza todo eso, por supuesto que uno está expuesto a la crítica, hay personas que no tienen esa cultura del respeto. Uno si viene con un poco de prevención, pero sintiendo el cariño de la gente desde hace un par de días que llegué acá a Bogotá. Falcao es uno de los referentes que ha tenido Colombia, y ver eso de personas, que quizá no entendían eso bien", expresó Cuadrado.

Además de eso, también agregó que "especialmente que ese se dé con 'Falca' lo pone a pensar a uno, él quería cumplir ese sueño de su equipo, y ver esos comentarios tan hirientes...En los personal, hacer las cosas bien y no estar pendientes a las críticas destructivas. Esperemos con la ayuda de Dios hacerlo bien y darle alegrías a todos los 'embajadores'".

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