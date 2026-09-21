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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / "En Colombia le deben muchos aplausos a Falcao, a James Rodríguez, a Cuadrado y a otros más"

"En Colombia le deben muchos aplausos a Falcao, a James Rodríguez, a Cuadrado y a otros más"

La llegada de James Rodríguez a Nacional y de Juan Guillermo Cuadrado a Millonarios sigue llamando la atención y dejando reacciones de futbolistas consagrados en nuestro país.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 21 de sept, 2026
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Falcao García y James Rodríguez durante juego de la Selección Colombia.
Falcao García y James Rodríguez durante juego de la Selección Colombia.
Foto: AFP.

El fútbol colombiano ha venido experimentando el regreso de muchas figuras de nuestro país, que hicieron historia en sus carreras deportivas a nivel internacional y también con la Selección. Así en el pasado se vivió un 'boom' con la contratación de Falcao García por parte de Millonarios y ahora para la Liga II 2026 la principal atracción es James Rodríguez, contratado por Atlético Nacional, y un escalón abajo Juan Guillermo Cuadrado, anunciado hace una semana por parte del cuadro 'embajador'. Independiente Medellín, de su lado, devolvió del retiro a Jackson Martínez y lo presentó como nueva cara, al igual que repatrió a Juan Fernando Quintero.

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Y de ese tema habló Teófilo Gutiérrez, figura del Junior de Barranquilla que tiene programado su retiro del balompié profesional en diciembre próximo, quien comenzó dejando en evidencia las dificultades que pasan figuras como las mencionadas a jugar en la Liga.

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"El fútbol colombiano es difícil, no es fácil, por el tema de las canchas, porque tienes que venir a la altura, jugar en Bogotá, ir a enfrentar a Chicó (en Tunja), ir a Barranquilla a jugar con 50 grados, a jugar con Jaguares. Ellos deben estar sintiendo eso, como lo sentí yo. El fútbol colombiano es como las Eliminatoria, tienes que viajar horas. Ellos (James, Cuadrado) están pasando por eso, yo lo sentí, pero cuando uno gana títulos, ya dicen este es ganador, es bravo", expresó el popular 'Teo', en charla con 'Espn'.

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El del barrio 'La Chinita' entregó su concepto porque en general este tipo de figuras son criticadas por la prensa e igualmente señalados por los equipos rivales.

Teófilo Gutiérrez, jugador de Junior de Barranquilla, recibirá un homenaje en diciembre de 2026
Teófilo Gutiérrez, jugador de Junior de Barranquilla, recibirá un homenaje en diciembre de 2026
AFP

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Asú Gutiérrez Roncancio afirmó que "ellos tienen su nombre a nivel internacional por lo que hicieron, lo que yo digo es que la gente le debe muchos aplusos a James Rodríguez, a Falcao, al mismo Cuadrado, a Bacca, a Jackson, al 'Pibe' Valderrama, a Mario Yepes, a Higuita, a todos. Acá en Colombia hay que darle amor a todos los jugadores, pero estamos en Colombia y pasan algunas cosas. En general, yo creo que la gente ama a sus jugadores. Y ya el periodista los critica a su manera, que eso también es válido".

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De esa forma, 'Teo' Gutiérrez pidió respeto para sus colegas y amigos de Selección Colombia que ahora están engalanando con su presencia los estadios del país.

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