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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Elogios para Falcao García en su regreso a las canchas; "un honor compartir con un crack"

Elogios para Falcao García en su regreso a las canchas; "un honor compartir con un crack"

A la espera de lo que pasará con su futuro y tras su salida de Millonarios, el delantero colombiano, Falcao García, disputó un partido de leyendas y dio de qué hablar.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 10 de oct, 2026
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Falcao García, entre los invitados por Manchester United al partido de leyendas
Falcao García, entre los invitados por Manchester United al partido de leyendas
Instagram de Antonio Valencia

Radamel Falcao García volvió a ser protagonista en el fútbol internacional. El delantero colombiano se reencontró con la camiseta del Manchester United en un partido de leyendas frente al Arsenal, disputado este sábado 10 de octubre en Yakarta, Indonesia, y recibió elogios de una figura que compartió cancha con él: el ecuatoriano, Antonio Valencia.

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Aunque todavía no ha definido su futuro deportivo, tras su salida de Millonarios, 'el Tigre' hizo parte de la nómina de exjugadores de los 'red devils' para el encuentro que reunió a referentes históricos de ambos clubes ingleses.

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Antonio Valencia elogió a Falcao García

Uno de los mensajes que llamó la atención tras el reencuentro fue el de Antonio Valencia, exjugador ecuatoriano que también defendió los colores del Manchester United.

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A través de sus redes sociales, Valencia destacó la experiencia de compartir el terreno de juego con el atacante colombiano y resaltó tanto sus condiciones futbolísticas como su calidad humana.

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"Increíble jugar con Falcao. Para mí es un honor compartir cancha con él. Un crack como jugador, pero como persona, ¡mucho mejor!", escribió el exfutbolista ecuatoriano.

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Las palabras de Valencia reflejaron la admiración que despierta el delantero colombiano entre quienes compartieron vestuario y competencia con él durante sus carreras en el fútbol europeo.

Falcao García, delantero colombiano de Manchester United, junto con Antonio Valencia
Falcao García, delantero colombiano de Manchester United, junto con Antonio Valencia
Instagram Oficial de Antonio Valencia

Falcao volvió a vestir la camiseta del Manchester United

El partido de leyendas representó una nueva oportunidad para ver al máximo goleador histórico de la Selección Colombia con la camiseta del equipo inglés, en el que jugó durante la temporada 2014/2015.

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En aquella etapa, Falcao disputó 26 partidos de Premier League y anotó cuatro goles. Su paso por el club estuvo condicionado por las dificultades para recuperar su mejor nivel después de la grave lesión de rodilla que sufrió en enero de 2014.

Para el compromiso en Indonesia, el colombiano compartió convocatoria con figuras como Ryan Giggs, Rio Ferdinand, Edwin van der Sar y Dimitar Berbatov. Del lado del Arsenal, uno de los grandes protagonistas fue Thierry Henry.

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