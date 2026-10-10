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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Falcao García regresó a las canchas y lo hizo por lo alto; vea el golazo que anotó

Falcao García regresó a las canchas y lo hizo por lo alto; vea el golazo que anotó

Después de su salida de Millonarios y con su futuro por definir, el delantero colombiano, Falcao García, volvió a jugar y demostró que no ha perdido la calidad.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 10 de oct, 2026
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Falcao García, delantero colombiano de Manchester United, junto con Antonio Valencia
Falcao García, delantero colombiano de Manchester United, junto con Antonio Valencia
Instagram Oficial de Antonio Valencia

Falcao García se ganó el rótulo de ser uno de los mejores delanteros de los últimos años, gracias a goles como los que hizo este sábado 10 de octubre. En el marco del partido de leyendas del Manchester United, al que fue invitado, se inventó una excelente acción individual que terminó en una gran anotación.

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Recordemos que 'el Tigre' vistió la camiseta de los 'red devils' entre 2014 y 2015, en condición de préstamo por parte del AS Mónaco. Con el club inglés, disputó un total de 29 partidos, en los que marcó cuatro tantos y brindó cinco asistencias. Además, vio la tarjeta amarilla en dos ocasiones. Y es que su paso fue corto.

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El encargado de publicar el gol de Radamel Falcao García fue el exjugador ecuatoriano, Antonio Valencia, en sus redes sociales oficiales. Carlos Tevez, Rio Ferdinand, Ryan Giggs y Dimitar Berbatov fueron otros de los históricos futbolistas que dijeron presente en el estadio Glora Bon Karno, en Indonesia.

Falcao García, entre los invitados por Manchester United al partido de leyendas
Falcao García, entre los invitados por Manchester United al partido de leyendas
Instagram de Antonio Valencia

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Vea el gol de Falcao García con el equipo de leyendas del Manchester United

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