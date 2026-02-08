"¡De primera! Luis Díaz tuvo una actuación excepcional, destrozó a la defensa del Hoffenheim"

El 8 de febrero del 2026 quedará para el recuerdo de Luis Díaz, ya que anotó su primer triplete con Bayern Múnich. El guajiro no sólo se reportó en el marcador en la goleada 5-1 sobre Hoffenheim este domingo, sino que provocó un penalti y una expulsión; el número '14' estuvo atento en cada centímetro del campo de juego del Allianz Arena.

Finalizado el compromiso de la jornada 21, y que le permitió a los dirigidos por Vincent Kompany volver a sumar de a tres tras dos partidos, en la prensa de Alemania desglosaron el desempeño de cada uno de los protagonistas en el césped, y por supuesto, Díaz Marulanda no fue la excepción. El oriundo de Barrancas tuvo una calificación muy acorde a su presentación.

Luis Díaz anotó triplete con el Bayern Múnich Foto: X/@FCBayernES

¿Qué dijeron del 'hat-trick' de Luis Díaz al Hoffenheim en los medios alemanes?

Así las cosas, en la página web del diario 'Bild' escribieron las siguientes palabras sobre la actuación de 'Lucho': "Participó en todos los goles del Bayern: El astuto e inteligente colombiano provocó el penalti del 1-0, provocando así la expulsión de Akpoguma, del Hoffenheim (minuto 17). También recibió una falta, antes del segundo penalti (minuto 44). Marcó los goles del 3-1, 4-1 y 5-1. Calificación: 1.".



Mientras que en el diario 'Merkur' de la ciudad de Múnich indicaron que el extremo, de 29 años, fue la pieza clave en el ataque de los 'bávaros'.

"Triplete, penalti provocado. El colombiano marcó la diferencia contra el Hoffenheim y fue la pieza clave de su juego ofensivo. Puntuación: 1", precisaron.

Por su parte, en el tabloide 'Focus Online' se 'despacharon' en cuanto a la presentación de la figura de la Selección Colombia en el Allianz Arena; no la bajaron de excepcional o de primera.

"Luis Díaz provocó el penalti que Kane transformó para el 1-0. Baumann le atajó su potente disparo, que solo pudo desviar hacia Kane, pero el inglés desaprovechó la oportunidad. El segundo penalti del Bayern también llegó tras una falta sobre Díaz, quien luego marcó el 3-1 con un hábil derechazo que se coló por la escuadra derecha tras un pase de Kane", afirmaron.

Y a continuación agregaron: "Con su gol del 4-1, Díaz completó su doblete tras una magnífica asistencia de Olise; y con su quinto gol; asistido por Musiala, incluso marcó su triplete. El colombiano destrozó constantemente la defensa del Hoffenheim y fue imparable. Una actuación realmente excepcional de Díaz. ¡De primera! Puntuación: 1".

Luis Díaz celebrando con el Bayern Múnich - Foto: AFP

El exJunior y Porto completó 13 goles en el campeonato alemán, sumando además 12 asistencias.