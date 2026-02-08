Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / "¡De primera! Luis Díaz tuvo una actuación excepcional, destrozó a la defensa del Hoffenheim"

"¡De primera! Luis Díaz tuvo una actuación excepcional, destrozó a la defensa del Hoffenheim"

Así describieron en los medios de Alemania el desempeño de Luis Díaz este domingo con Bayern Múnich en la Bundesliga. El extremo guajiro marcó triplete y salió aplaudido.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 8 de feb, 2026
Comparta en:
Luis Díaz marcó triplete con Bayern Múnich en la Bundesliga.
Luis Díaz marcó triplete con Bayern Múnich en la Bundesliga.
Getty

Publicidad

Publicidad

Publicidad