Así salió James Rodríguez tras Atlas 2- León 0; imágenes son contundentes

En la Liga MX, León no levanta cabeza y sufrió otra dura derrota de cara a las aspiraciones de avanzar a los play offs del Torneo Apertura 2025. Atlas se impuso por 2 a 0 y otra vez James Rodríguez no pudo relucir en 'La Fiera'. El colombiano no la pasa bien y eso se vio reflejado al momento de ser sustituido.

En el Coloso de la Calzada Independencia el marcador se abrió muy rápido. Apenas corría el minuto 7' cuando un rebote le quedó a Djuka dentro del área, lugar donde el europeo es infalible, por lo que con un potente disparo el delantero Rojinegro marcó el 1-0 para su equipo.

Con el resultado en contra, el DT de León, Ignacio Ambriz, se la jugó y sacó a Rodríguez Rubio por el panameño Ismael Díaz. El '10' fue saliendo lentamente y con notables gestos de frustración en su rostro.

😔💔 JAMES SALE DEL CAMPO… CABIZBAJO 💔😔



James Rodríguez sale de cambio al minuto 60', con el rostro serio y la mirada al suelo.

Él mismo sabe que este equipo se cae en pedazos.

De nada sirve tener un jugador de su calidad si nadie está a su nivel.



🙏 Perdón, James… pic.twitter.com/ke7gv0E35Q — El Escolta (@El_Escolta_) October 23, 2025

Por si no fuera poco, después vino el otro golpe de los 'rojinegros'. El segundo gol de la noche cayó al 69 y fue por la vía del penal. Djuka marcó su doblete con un fuerte cobro por el centro del arco. El montenegrino había errado desde los once pasos en primera instancia, pero el penal se repitió porque Oscar García, arquero de La Fiera, se adelantó; en la segunda ocasión Uros Durdevic no perdonó y puso el 2-1 definitivo.



Con esta derrota, León cayó hasta la casilla 16 de la tabla de posiciones con apenas 12 puntos, producto de tres victorias, tres empates y ocho derrotas. Pese al mal panorama, se encuentran a cuatro unidades de la decima casilla, la cual ostenta Atlético San Luis (16) y da el último cupo a los play offs.

El fin de semana los Zorros se medirán ante Chivas en el Clásico Tapatío, mientras que La Fiera recibirá a Pumas en León. Por si los malos registros no fueran los suficientes para los 'esmeraldas', esta fue su primera derrota con Atlas desde la Final del Apertura 2021, 1-0 en el Estadio Jalisco para después coronarse en penales.