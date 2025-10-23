Síguenos en::
Colombianos en el exterior  / Así salió James Rodríguez tras Atlas 2- León 0; imágenes son contundentes

Así salió James Rodríguez tras Atlas 2- León 0; imágenes son contundentes

León sumó otra derrota en la Liga MX y al colombiano James Rodríguez se le vio con 'cara de pocos amigos' y con el ánimo por el piso, tras salir sustituido a los 60 minutos.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 23 de oct, 2025
James Rodríguez en Atlas vs. León.
James Rodríguez en Atlas vs. León.
Getty Images.

