Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Luis Muriel y Orlando City, eliminados en play offs de la MLS: derrota 3-1 con Chicago Fire

Luis Muriel y Orlando City, eliminados en play offs de la MLS: derrota 3-1 con Chicago Fire

En el juego de comodines de la Conferencia Este, Orlando City no pudo con el Chicago Fire y se despidió de la temporada de la MLS. El colombiano Luis Muriel jugó 20 minutos.

Por: AFP
Actualizado: 23 de oct, 2025
Luis Fernando Muriel, delantero colombiano, en un partido de Orlando City, por la MLS
