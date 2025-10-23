Se filtró medida urgente de José Mourinho ante presente de Richard Ríos en Benfica; hay pistas

Richard Ríos es uno de los jugadores colombianos que no ha tenido el mejor comienzo de temporada y hasta el momento le ha costado adaptarse en un ciento por ciento al Benfica. Si bien ha recibido la confianza para ser titular, las cosas no han salido bien y por eso en las últimas horas se conoció una medida del DT José Mourinho.

Luego de la más reciente derrota con Newcastle, en Champions League, el estratega portugués se comprometió a sacar la versión top del exPalmeiras. "El técnico portugués asumió la responsabilidad de recuperar y sacar lo mejor del volante colombiano", dijo 'ESPN Brasil'.

Y es que Ríos es de los más criticados por la afición debido a la cantidad de dinero que pagaron por él. 30 millones de euros lo convirtieron en la compra más cara de la historia del club.

¿Benfica tiene una mala plantilla?

Luego de la derrota 3-0 con Newcastle, uno de las voces oficiales que habló con la prensa fue Rui Costa, presidente del Benfica. El dirigente no objetó absolutamente nada sobre el trabajo de Mourinho.



"No voy a discutir las decisiones del entrenador, como es lógico y como comprenderán. Si solo hizo un cambio, es porque entendió que solo debía hacer uno. Los cambios no son obligatorios, son opciones. ¿Una plantilla mal construida? Hablaremos de eso internamente, pero no voy a discutir las decisiones del entrenador. Repito: los cambios son opciones, no obligaciones. Él tiene experiencia más que suficiente para saber si tiene que hacer uno o diez, que no puede hacerlos", dijo de entrada.

Costa también apuntó hacia los futbolistas que tiene la plantilla y se ve la posibilidad de conseguir títulos. "Este equipo ya ha hecho cosas bien este año, tiene una buena plantilla, cuenta con grandes jugadores y, por el hecho de estar más castigado físicamente que otros equipos, también merece ese apoyo. Al no haber tenido pretemporada, ni vacaciones, ni nada, es natural que en muchos partidos... como en el de ayer [martes], me pareció evidente que, cuando el partido se aceleró, el equipo se vino abajo físicamente. La gente también tiene que entender eso, aunque no sea agradable. Pido ese apoyo al equipo, independientemente de las elecciones, porque este equipo tiene el valor necesario para alcanzar los objetivos que se propone", concluyó.