El Tour de Francia juega con fuego y reta a manifestantes propalestinos para 2026

Los organizadores del Tour de Francia, que en 2026 empezará en Barcelona y sus 3 primeras jornadas serán en España, no creen que las protestas contra Israel que afectaron a la pasada Vuelta a España se repitan en la capital catalana tras la aparente tregua en Gaza y la no aparición de la palabra “Israel” en el equipo de ese país.

"La situación ha cambiado, es algo que no depende de nosotros, pero hay una desescalada, los rehenes han sido liberados y hay un plan de paz. Las cosas van por buen camino", dijo Christian Prudhomme, director de la competencia, durante la presentación del recorrido.

A ello se suma que el equipo Israel-Premier Tech, que concentró la mayor parte de las protestas durante la pasada Vuelta, "va a cambiar de nombre, de estructura y de nacionalidad, con una retirada de su propietario millonario", agregó.



Tour de Francia reta a manifestantes propalestinos para 2026

"No tengo temor sobre lo que nos dicen las autoridades de Barcelona y de Cataluña, que confían en hacer la mejor partida de la historia del Tour en julio próximo", señaló Prudhomme.

A s vez, Jaume Collboni, alcalde de Barcelona, aseguró que no toleraría a un equipo israelí y se mostró confiado en que el ambiente festivo primará sobre la reivindicación: "Es suficiente claro que no participe nadie bajo bandera o nombre de ese país y con eso tenemos todas las garantías".



Collboni señaló que no han hablado de este asunto con los organizadores del Tour, pero consideró que sus "manifestaciones públicas sobre el tema han sido suficientemente contundentes y claras y han llegado a quien tenían que llegar".

"Tenemos una posición a nivel internacional de hacer presión sobre el actual Gobierno de Israel, que está haciendo un genocidio en la Franja de Gaza", agregó.

Así será el recorrido del Tour 2026, con partida en España:

🤩 Here it is, the official route of the #TDF2026!



Con información de Efe.