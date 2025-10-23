Síguenos en::
Gol Caracol  / Ciclismo  / El Tour de Francia juega con fuego y reta a manifestantes propalestinos para 2026

El Tour de Francia juega con fuego y reta a manifestantes propalestinos para 2026

La próxima edición de la ronda gala, que tendrá 3 etapas en suelo ibérico, podría correr la misma suerte de la Vuelta a España 2025, que fue saboteada por gran número de manifestantes:

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 23 de oct, 2025
Esperan que las escenas de la Vuelta a España no se repitan en el Tour de Francia 2026,
Foto: La Vuelta.

