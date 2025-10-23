Síguenos en::
Tendencias:
DAYRO MORENO
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / "Daniel Muñoz me sorprendió en Nacional; iban ganando 3-0 y seguía atacando como un animal"

"Daniel Muñoz me sorprendió en Nacional; iban ganando 3-0 y seguía atacando como un animal"

Michel Ribeiro, quien fue entrenador del Genk, dejó en claro lo que vio en la consolidación de Daniel Muñoz con los 'verdolagas' y contó detalles de ese crecimiento profesional.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 23 de oct, 2025
Comparta en:
Daniel Muñoz en acción de juego con Atlético Nacional.
Daniel Muñoz en acción de juego con Atlético Nacional.
Foto: Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad