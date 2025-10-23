"Daniel Muñoz me sorprendió en Nacional; iban ganando 3-0 y seguía atacando como un animal"

El colombiano Daniel Muñoz no para de sorprender en el Crystal Palace con su gran aporte en la ofensiva tanto en goles, como en asistencias. En el más reciente encuentro con las 'águilas' hizo dos pases para anotaciones de su club, que fueron clave para empatar 3-3 con el Bournemouth, en la Premier League. Los ingleses están encantados y ahora una de las personas que le puso el ojo desde el Genk de Bélgica contó detalles inéditos sobre su fichaje y viaje a Europa.

Se trata de Michel Ribeiro, entrenador de 49 años, quien compartió con Muñoz en el Genk. "La cantidad de kilómetros que recorre es increíble. Es un incordio para su rival directo, tanto en defensa como en ataque", dijo en charla con 'Sky Sports'. Y es que el 'cafetero' tiene un registro impresionante: en la liga inglesa es el jugador con mayor cantidad de sprints (1.089) y el segundo con mayor distancia recorrida (478 km), siendo superado únicamente por Bruno Guimaraes (501 km).

Estadísticas de sprints y distancia recorrida en la Premier League. Sky Sports.

Ribeiro reveló que una persona del club belga le insistía bastante para que viera los videos y partidos del nacido en Amalfi, Antioquia. "Nuestro jefe de cazatalentos, Dirk Schoofs, siempre me pedía que echara un vistazo a esté o aquel chico", contó el estratega.



Daniel Muñoz en su debut con el Genk, de Bélgica. Foto: @KRCGenkofficial

Eso sí, el fichaje del colombiano tampoco fue un capricho, ni se dio un día para otro. Ribeiro parece no olvidar la primera vez que lo observó. "Llevábamos bastante tiempo siguiendo a Daniel. Después de su primer partido, que vi, mi recomendación inmediata fue ficharlo. ¿Por qué? Porque iban ganando 3-0 en el minuto 92 y él seguía atacando como un animal", confesó.

Muñoz parece tener el alma de un delantero, pero jugando en la posición de lateral. "Siempre sabe detectar el momento justo para atacar el segundo palo o estar a las espaldas de los centrales rivales, listo para rematar con toques o segundos balones. Tiene un buen instinto para eso y también tenía hambre y ganas de marcar", destacó sobre sus principales cualidades.

Por último, Ribeiro manifestó que el exNacional tiene todas las condiciones para jugar en un gigante de Europa. "Me sorprendió que clubes más grandes no lo ficharan en el Genk. Aún ahora me sorprende, con todo el respeto al Crystal Palace, que uno de los mejores clubes de Inglaterra no lo haya fichado, porque tiene una ética de trabajo y una actitud fantásticas, y podría ser de gran ayuda en cualquier club del país", concluyó.