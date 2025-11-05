A Luis Díaz no se la perdonan en Alemania por mensaje a Hakimi tras golpearlo en Champions

Luis Díaz fue el gran protagonista del triunfo 1-2 en condición de visitante del Bayern Múnich de Alemania sobre el París Saint-Germain de Francia, duelo en el que el ‘cafetero’ vivió las 2 cras de la moneda.

Los primeros momentos del partido válido por la cuarta fecha de Champions League fueron gloriosos para el popular ‘Lucho’ si se tiene en cuenta que fue autor de las 2 anotaciones del equipo bávaro.

El colombiano mandó la pelota al fondo de la red en los minutos 4 y 32, con lo cual hacía pensar que se trataba de su mejor actuación con la camiseta del elenco germano, hasta el momento.

Sin embargo, la euforia y alegría se diluyó justo antes del entretiempo, en el minuto 45+3, cuando Díaz le propinó un fuerte golpe desde atrás al marroquí Achraf Hakimi, que estaba de cumpleaños, en la disputa de un balón dividido.

La entrada fue tan dura que la tarjeta roja le fue mostrada de manera directa y de esa manera su brillante desempeño se empañó.

Y aunque el ‘cafetero’ guardó silencio después de la contienda, un día después se pronunció mediante un mensaje de redes sociales que no cayó muy bien en suelo teutón.

“Fue una noche llena de emociones. El fútbol siempre nos recuerda que en 90 minutos, cualquier cosa puede pasar lo mejor y lo peor. Estaba triste por no terminar el partido con mis compañeros, pero orgulloso de su increíble esfuerzo. Deseando a Hakimi un rápido regreso al campo”, escribió.

Critica a Luis Díaz por mensaje a Achraf Hakimi

Las palabras del guajiro fueron tomadas con pinzas por parte del diario alemán TZ, especializado en noticias del Bayern Múnich, en el que se hizo hincapié en lo plasmado por el delantero de 28 años de edad.

El medio criticó que ‘Lucho’ no hubiera pedido perdón por la agresión en París: “El colombiano se ha pronunciado por primera vez, aunque sin disculparse directamente con su rival. Simplemente escribió: ‘Le deseo a Hakimi una pronta recuperación’”.

En ese sentido, el periódico reparó en que ‘Lucho’ “se deja llevar demasiado por las emociones… marca la diferencia y asume la responsabilidad en los partidos más tensos, aunque quizás en exceso”.

Incluso, el texto no se detuvo ahí y también reprochó que el entrenador del Bayern tampoco hubiera agachado la cabeza frente a lo acontecido: “Vincent Kompany tampoco se disculpó con Hakimi, salió en defensa de Díaz”.

“No vi que lesionara intencionadamente al otro jugador. Pero sucedió y mi único deseo es que Hakimi se recupere pronto”, apuntó el timonel belga en rueda de prensa.

Pese a la enrostrada al guajiro, el diario TZ resaltó el papel del suramericano: “A pesar de su expulsión, Luis Díaz sigue siendo uno de los más importantes. Hasta su expulsión, fue uno de los jugadores más destacados en el campo".

Ahora, Díaz espera la sanción, que podría ser de 2 jornadas en las que se perdería los encuentros de visitante conta el Arsenal de Inglaterra y de local contra el Sporting Lisboa de Portugal.

Entre tanto, se alista con sus compañeros para visitar al Unión Berlín el domingo 8 de noviembre en cumplimiento de la décima fecha de la Bundesliga.