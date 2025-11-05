Cuántos partidos se perdería Luis Díaz tras dura falta a Hakimi en PSG vs. Bayern, por Champions

Luis Díaz se ha llevado los titulares de la prensa internacional y todo por la dura falta que le propinó a Achraf Hakimi en el partido que enfrentó al PSG y Bayern Múnich por la Champions League, el martes anterior. Por la infracción hacia el defensor central marroquí, el guajiro ha recibido toda clase de comentarios negativos, pero ahora la incógnita que salta a la vista es sobre la sanción que se le viene al número '14.

Lo que es certero es que el oriundo de Barrancas se perderá el duelo contra Arsenal que está agendado para el 26 de noviembre en el Emirates Stadium. Recordemos que 'Lucho' vio la tarjeta roja directa, antes de finalizar la primera parte en el Parque de los Príncipes.

Luis Díaz en medio de la lesión de Hakimi en PSG vs. Bayern Múnich por Champions League. AFP

¿Cuántos partidos se perderá Luis Díaz tras la tarjeta roja en PSG vs. Bayern Múnich?

El reglamento de la UEFA para la Champions League indica una suspensión automática de un partido para un futbolista que haya recibido una cartulina roja, por lo que Díaz Marulanda se perderá el duelo contra los 'gunners'.

Eso sí, uno de los apartados de esta normativa prevé una sanción más prolongada en caso de un juego brusco o violento.

Así las cosas, el artículo 63.01 del reglamento de la Champions League sostiene que "en caso de una infracción grave, los órganos disciplinarios de la UEFA están facultados para aumentar la sanción", que en este caso puede ser hasta tres partidos, si bien la UEFA "se reserva el derecho de extenderla a otras competiciones, como las ligas nacionales".

Tras lo anotado anteriormente, además del compromiso contra Arsenal, la figura de la Selección Colombia podría perderse los juegos en casa, en el Allianz Arena, frente al Sporting Lisboa pactado para el 9 de diciembre, y contra Union Saint-Gilloise, el 21 de enero del año entrante.

'Lucho' regresaría para el último partido de la temporada regular de la Champions League 2025/2026, el 28 de enero de 2026 contra el PSV Eindhoven.



¿Hay algún antecedente de un jugador que se haya perdido tres partidos?

Stefan Savic, en 2020, y quien militaba en Atlético de Madrid, recibió una sanción de cuatro partidos por propinarle un codazo en el estómago a Antonio Rüdiger, quien jugaba en el Chelsea. Después fue reducida a tres juegos.

Luis Díaz fue una de las figuras del triunfo del Bayern Múnich sobre el PSG AFP

El mensaje de Luis Díaz tras la lesión de Hakimi

"Fue una noche llena de emociones. El fútbol siempre nos recuerda que en 90 minutos, cualquier cosa puede pasar lo mejor y lo peor. Estaba triste por no terminar el partido con mis compañeros, pero orgulloso de su increíble esfuerzo. Deseando a Hakimi un rápido regreso al campo", escribió 'Lucho' en Instagram.