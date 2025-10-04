Síguenos en::
CONVOCATORIA SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Colombianos en el exterior  / Asistencia de Luis Díaz para golazo de Harry Kane; el guajiro está en todas con Bayern Múnich

Asistencia de Luis Díaz para golazo de Harry Kane; el guajiro está en todas con Bayern Múnich

Este sábado el primer tiempo de Luis Díaz fue redondo, con gol y asistencia en el partido de Bundesliga. Se la dejó servida para el delantero inglés.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 4 de oct, 2025
Luis Díaz y Harry Kane, al que el Bayern Múnich de Alemania no le subiría el sueldo.jpg
Luis Díaz, atento a condiciones que le pusieron a Harry Kane en el Bayern.
Foto: FC Bayern.

