Asistencia de Luis Díaz para golazo de Harry Kane; el guajiro está en todas con Bayern Múnich

Bayern Múnich se fue ganando 2-0 al descanso del partido contra Eintrachr Frankfurt y todo por una actuación destacada del colombiano Luis Díaz: gol y asistencia del guajiro en 45 minutos.
Al 27’ del compromiso en el estadio Deutsche Bank Park el nacido en Barrancas recibió la pelota, transportó un poco, hizo un amague de que iba a rematar, pero se la entregó a su compañero Harry Kane.
El delantero inglés recibió y como estaba sin marca decidió rematar desde fuera del área y la puso al segundo palo, dejando sin chances al arquero del Eintracht Frankfurt y anotando el 2-0 para el Bayern Múnich.
¡SIEMPRE HARRY! Golazo cruzado de Kane para el 2-0 de Bayern Munich sobre Frankfurt— SportsCenter (@SC_ESPN) October 4, 2025
